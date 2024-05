Zielona herbata - co zrobić, by była jeszcze zdrowsza?

Wskazują na to również badania. Jedno z nich wykazało, że zielona herbata z cytryną zawierała więcej polifenoli niż sama zielona herbata. Nie oznacza to, że zielona herbata nie ma własnej imponującej listy przeciwutleniaczy. Inna teoria, którą przedstawiono na łamach "Journal of Food Processing and Technology", głosi, że wysoka zawartość kwasu cytrynowego wzmacnia przeciwutleniacze zielonej herbaty, co z kolei sprawia, że są one łatwiej przyswajalne przez organizm.