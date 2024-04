Herbatniki pokruszyć i zmiksować. Do roztopionego masła w rondelku wrzucić rozdrobnione herbatniki. Wymieszać. Masę przełożyć do tortownicy (średnica 24 cm) wyścielonej papierem do pieczenia. Wyrównać i dobrze ubić. Schłodzić w lodówce.

Wyłożyć na ciasteczkowy spód. Wyrównać. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piec przez 60 minut. Następnie zmniejszyć temperaturę do 160 st. C i piec jeszcze przez 15 minut.