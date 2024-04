Celebrytki nie wyobrażają sobie dnia bez grejpfruta

Cameron Diaz od lat ma w zwyczaju zjadać grejpfruta na śniadanie. Do swojej diety włączyła go też Karolina Szostak, a Jennifer Lopez, gdy poczuje głód, a wie, że nie pora jeszcze na posiłek — wącha olejek z grejpfruta. Co takiego ma w sobie ten owoc cytrusowy, że może stanowić odpowiedź na pytanie: "co jeść, żeby schudnąć"?



Cameron Diaz nie wyobraża sobie bez niego śniadania Tibrina Hobson Getty Images

Grejpfrut — celebryta wśród owoców

Od lat można znaleźć grejpfruta na liście owoców zalecanych w wielu dietach. Przede wszystkim dlatego, że należy on do owoców niskocukrowych — zawiera stosunkowo niewiele kalorii. W dodatku duża zawartość witaminy C pomaga zredukować poziom złego cholesterolu. Dzięki zawartości błonnika grejpfruty dłużej zapewniają uczucie sytości — właśnie z tego powodu pomysł, by jeść go na śniadanie okazuje się niezwykle trafionym, szczególnie jeśli zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Grejpfruty warto włączyć do diety także (a może przede wszystkim) ze względów zdrowotnych.



Grejpfruty dzięki bogactwu błonnika pomagają redukować poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy 123RF/PICSEL

Grejpfrut dla serca i jelit

Zawartość witamin i błonnika w grejpfrutach ma pozytywny wpływ na układ krwionośny. Badania na Uniwersytecie Arizony potwierdziły, że regularne spożywanie cytrusa pomaga wyregulować ciśnienie krwi. Dzięki witaminie C, która redukuje poziom cholesterolu LDL, grejpfruty mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia miażdżycy. Kwas askorbinowy sprawia, że tropikalny owoc pozytywnie wpływa na jelita i wzmacnia układ odpornościowy.



Dieta grejpfrutowa: Czy warto ją stosować?

Ostatnio szczególnie wśród amerykańskich celebrytek znów modna stała się dieta grejpfrutowa. Czy warto ją stosować? Dietetycy nie mają co do tego wątpliwości: nie. To prawda, że dzięki restrykcyjnym zasadom można zgubić w stosunkowo krótkim czasie sporo kilogramów. Jednak dieta grejpfrutowa nazywana też dietą hollywoodzką ma dwie podstawowe wady: jest niezwykle restrykcyjna — przez co na dłuższą metę jest ją trudno utrzymać, a bardzo łatwo porzucić i doświadczyć efektu jojo; jest monotonna, a co za tym idzie, organizm nie otrzymuje wszystkich niezbędnych składników. Dlatego, o ile dietetycy zachęcają by włączyć grejpfruty do codziennego menu, o tyle odradzają długotrwałe stosowanie niezdrowej diety.



