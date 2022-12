Mimo że do Świąt Bożego Narodzenia zostały jeszcze niecałe trzy tygodnie, nie zaszkodzi zaplanować już pysznych wypieków. Obok serników i makowców, dużym zainteresowaniem cieszą się rokrocznie pierniczki. Wiele osób ma na nie swój idealny przepis, który sprawdza się za każdym razem. Istnieje jednak jeden sekretny składnik, o którym mało kto wie, a wykorzystywany jest przez najbardziej doświadczone gospodynie domowe. Dzięki niemu pierniczki będą niezwykle lekkie i głębokie w smaku. O jaki produkt chodzi?

Dodaj odrobinę to do pierników. Smak będzie nieziemski

Składnikiem, który nada pierniczkom idealnej miękkości i delikatności będzie soda oczyszczona. Wystarczy jedynie, że oprócz proszku do pieczenia, dodasz pół łyżeczki sody do swojego ulubionego przepisu, a wszyscy będą zachwycać się ich smakiem. Co więcej, na tak przygotowane ciasteczka nie trzeba będzie czekać aż zmiękną.

Zdjęcie Soda sprawi, że upieczone pierniczki będą od razu gotowe do spożycia. Nie trzeba będzie czekać aż zmiękną / 123RF/PICSEL

Przedstawiamy przepis na doskonałe, mięciutkie pierniczki świąteczne. Oto co będzie potrzebne.

Składniki 500 g mąki pszennej

180 g cukru

150 g śmietany 18%

2 jajka średniej wielkości

30 g kakao ciemnego

80 g masła

1 łyżka stołowa przyprawy do piernika

3 łyżki miodu

pół łyżeczki proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody oczyszczonej

W dużej misce zmiksuj jajka z cukrem. Następnie wlej olej, miód, śmietanę i wymieszaj dokładnie łyżką, aż wszystkie składniki się połączą. Potem dodaj proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną oraz przyprawę do piernika. Mąkę przesiej przez sito i dodaj do masy.

Wyrabiaj ciasto przez kilka minut, a następnie owiń folią spożywczą i umieść w lodówce na około pół godziny. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na blacie na grubość 2-3 mm i przy pomocy foremek powykrawaj pierniczki. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i układaj na niej gotowe ciasteczka. Piecz 20 minut w nagrzanym na 180 st. C piekarniku (góra-dół). Gdy przestygną możesz je udekorować wedle uznania.