Gdzie powinno się trzymać jajka?

Specjaliści ds. żywienia mają jasne stanowisko odnośnie do tego, jak powinno się przechowywać jajka. Okazuje się, że jednym z najważniejszych czynników jest odpowiednia temperatura. Przyjęło się, że nie powinna ona przekraczać 20 st. C. Z tego powodu nie dziwmy się widokiem półek sklepowych zapełnionych kartonami z jajkami. W takich miejscach zazwyczaj zamontowana jest także klimatyzacja, która utrzymuje właściwą temperaturę.

Warto mieć jednak na uwadze, że po zakupie jednego lub kilku opakowań jajek, w domu najlepiej będzie schować je do lodówki, w której panuje optymalna temperatura dla tego składnika. Jak szybko sprawdzić w domu, czy przyniesione ze sklepu jajka są świeże? Wystarczy napełnić szklankę wodą do połowy, a następnie wrzucić po jednej sztuce. Jeśli jajko opadnie na dno, oznacza to, że nadaje się do spożycia. Utrzymujące się blisko powierzchni świadczy o tym, że termin zdatności do spożycia mógł zostać przekroczony.

Gdzie powinno się trzymać jajka?

Temperatura ustawiona w większości lodówek oscyluje wokół 4-5 st. C powyżej zera. To najlepsze warunki do przechowywania jajek. W takich warunkach o wiele dłużej zachowają świeżość. Nie wystarczy jednak włożyć jajek do lodówki na losowo wybraną półkę.

Gdzie w lodówce przechowywać jajka? 123RF/PICSEL

W wielu domach częstym widokiem jest opakowanie jajek umieszczone na półkach umieszczonych po wewnętrznej stronie drzwi. Ten wyjątkowy produkt spożywczy nie powinien być narażony na nagłe zmiany temperatury, a ma to miejsce za każdym razem, gdy otwieramy lodówkę. Najlepiej wygospodarować miejsce dla wytłoczki pełnej jajek na środkowej półce.

Ile czasu mogą leżeć surowe, a ile gotowane jajka?

Głównym wyznacznikiem przydatności do spożycia dla jajek jest data nadrukowana na opakowaniu. Największe zaufanie możemy mieć do produktu zakupionego u znajomego dostawcy lub podarowanego przez członka rodziny. Jeśli jednak zaopatrujemy się w składnik w losowym markecie, postarajmy się wykorzystać je maksymalnie w ciągu 2-3 tygodni. A jak długo można przechowywać w lodówce jajka ugotowane na twardo?

Zdarza się, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, że po rodzinnych ucztach zostanie nam jeszcze spory zapas składnika. Ustalono, że tak przyrządzone jajko, trzymane w odpowiednio chłodnych warunkach, pozostanie świeże nawet przez 6-7 dni. Odnosi się to jednak wyłącznie do ugotowanego i nieobranego jajka. Nabiał wykorzystany w sałatce, a dodatkowo polany sosem, nadaje się do bezpiecznego spożycia jedynie przez 3 dni. Jeśli chcemy zrobić zapas sałatek i wykorzystać do nich ugotowane wcześniej jajka, dodajmy je do salaterki tuż przed podaniem przysmaku na stół.

„Ewa gotuje”: Jajka po turecku Polsat

Sprawdź również: