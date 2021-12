Na TikToku LifeTipSing pojawił się filmik, z którego wynika, że większość z nas od zawsze źle gotuje jajka! Największy błąd popełniamy już przy doborze właściwej temperatury wody.

"Musiało minąć 30 lat, abyśmy dowiedzieli się, że istnieje coś takiego jak umiejętność właściwego gotowania jajek" - czytamy na TikToku. Jak więc zrobić to we właściwy sposób?





Nigdy nie gotuj jajek w ten sposób. Możesz się zatruć!

Większość z nas gotuje jajka we wrzątku - stawiamy wodę w garnku i gdy ta zacznie wrzeć, wkładamy do niego przygotowane wcześniej jajka. Jak się okazuje, to spory błąd!

Podczas procesu gotowania we wrzątku wydziela się siarczek żelaza, który odpowiada za lekko zielony kolor powierzchni jajek i co gorsze, może skutkować zapaleniem jelit - wyjaśniono w filmie, zamieszczonym na TikToku.





Zamiast wkładać jajka do wrzątku, należy zanurzyć je w zimnej wodzie z dodatkiem łyżki soli i gotować je przez około osiem minut. Po wyłączeniu kuchenki należy odczekać ok. pięć minut, wyjąć jajka i włożyć je do zimnej wody - radzą twórcy filmiku.



Prawidłowo ugotowane jajka są pomarańczowo - żółte, nie zielone i jest to znak, że są zdrowe i gotowe do spożycia.



Czy wy też przez lata źle gotowaliście jajka?

Podczas procesu gotowania we wrzątku wydziela się siarczek żelaza

