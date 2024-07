Tak przygotowane słoiki z ogórkami w zalewie z kurkumy mocno zakręcamy. Zanim jednak trafią to domowej spiżarni, należy odpowiednio je zapasteryzować. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Gotową zalewę wlewamy bezpośrednio do ogórków, powinna je przykryć w całości. Od góry pozostawmy ok. 1 cm wolnej przestrzeni.

Miksturę wraz z octem gotujemy pod przykryciem na niewielkiej mocy palnika przez ok. 5 minut. Po tym czasie przecedzamy zalewę przez sitko tak, by pozbyć się przypraw.

Całość zagotowujemy i mieszamy do momentu całkowitego rozpuszczenia cukru i soli. Na tym etapie do mieszanki dolewamy ocet spirytusowy i doprowadzamy do wrzenia.

Ogórki w zalewie z kurkumy możemy pasteryzować na dwa sposoby. Pierwszy polega na wyłożeniu dna szerokiego garnka bawełnianą ściereczką, a następnie ustawieniu w środku słoików tak, by nie stykały się ze sobą. Teraz wystarczy wlać wodę do ok.3/5 wysokości słoików, doprowadzić wodę do wrzenia i gotować na niewielkiej mocy palnika przez 10 minut.

Słoiki wypełnione smakowitymi ogórkami pasteryzuje się także w piekarniku. Jeśli zalaliśmy je gorącą zalewą, umieśćmy je w piekarniku nagrzanym do 110 st. C i podgrzewajmy przez 15 minut. Nie dajmy się skusić ustawieniu wyższej temperatury. W ten sposób jedynie uszkodzimy gumki znajdujące się w zakrętkach. Nieco inaczej postępujemy z przetworami zalanymi zimną mieszanką. Takie ogórki umieszczamy w wyłączonym piekarniku i dopiero w tym momencie zaczynamy podgrzewać do 110 st. C. 10 minut pasteryzowania odliczamy dopiero od momentu osiągnięcia temperatury.