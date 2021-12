Kiszone ogórki są jednym z ulubionych wielu Polaków. Nie wyobrażamy sobie nie mieć ich w domowej spiżarni - świetnie nadają się na kanapki, do sałatek czy zupy. Słusznie - są bardzo zdrowe! Przyspieszają trawienie, podkręcają metabolizm i pomagają usunąć złogi, zalegające w jelitach oraz zawierają witaminy A, E, C, K, żelazo, magnez, wapń, fosfor i potas. Poza tym są naturalnym probiotykiem, który wspomaga odporność - to naprawdę nieocenione w sezonie przeziębień!

Wiele osób kisi ogórki samodzielnie latem, kiedy są najlepsze i najtańsze ogórki gruntowe, umieszcza w słoikach. Tak przygotowane można przechowywać naprawdę długo.

Co jednak jeśli nie udało nam się wykonać przetworów z ogórków latem? Czy możemy robić je zimą? Okazuje się, że tak!

Kiszone ogórki w zimie? To możliwe dzięki ogórkom szklarniowym!

Jeśli chcemy przygotować ogórki kiszone lub inne przetwory w sezonie zimowym, musimy zaopatrzyć się w ogórki szklarniowe. Ogórków gruntowych prawdopodobnie nie udałoby nam się dostać o tej porze roku - a nawet gdybyśmy znaleźli je w sklepie, zdecydowanie nie byłyby dobrej jakości.

Ogórki szklarniowe najczęściej wykorzystujemy do kanapek, rozmaitych sałatek czy mizerii. Są dłuższe od gruntowych, jędrne i orzeźwiające. Wiele osób obawia się, że nie nadają się do przygotowywania przetworów, jednak spokojnie możemy je wykorzystać w ten sposób! Należy pamiętać tylko o tym, że tego typu ogórki kiszone nie będą nadawały się do tak długiego przechowywania jak kiszone ogórki gruntowe.

Kisiłam je i były dość smaczne, ale po kilku miesiącach potrafiły całkowicie "rozpłynąć się" w wodzie

- pisze internautka na jednym z forów.

Inna potwierdza - ogórki szklarniowe można kisić i są one bardzo smaczne, jednak należy przechowywać je maksymalnie 2 miesiące.

Kiszone ogórki szklarniowe - jak je zrobić?

Składniki 1 kg ogórków (jak najmniejszych)

2 łyżki soli

litr wrzątku

Główka czosnku

Chrzan (mogą być też papryczki chilli)

Łodyga kopru

Postępujemy niemal identycznie jak w przypadku kiszenia zwykłych ogórków gruntowych. Odcinamy czubki ogórków i układamy je ciasno w słojach. Wciskamy chrzan lub chilli i koper. Przygotowujemy zalewę - na kilogram ogórków musimy zagotować litr wrzątku i wymierać z 2 łyżkami soli kamiennej. Słoiki wypełniamy jeszcze gorącą zalewą, aby przykryła w całości ogórki i przyprawy. Odstawiamy na około tydzień - po tym czasie powinny być gotowe.

Sałatka ze szklarniowych ogórków kiszonych

Taką kiszonkę można przygotować też z ogórków w plasterkach - jest świetną sałatką do obiadu lub pysznym dodatkiem do kanapek. Wystarczy pokroić szklarniowe ogórki w plasterki, dodać zioła i sól - przepis jest naprawdę prosty.

Składniki 1 kg ogórków szklarniowych

Ok. 1,5 l wody

1-1,5 łyżki soli

Chrzan

Kilka ząbków czosnku

Koper

Ulubione przyprawy według uznania - ostra papryka, estragon, curry...

Nieobrane ogórki - takie będą twardsze i smaczniejsze - kroimy na plasterki, wkładamy do miski, mieszamy i czekamy aż puszczą trochę soku. Następnie mieszamy z wybranymi przyprawami i wkładamy je do słoja - wtedy dodajemy też chrzan, czosnek i koper. Wlewamy zalewę z wody i soli tak, aby przykryła plasterki. Odstawiamy do ciemnego miejsca. Po ok. trzech dniach sałatka z ogórków jest gotowa.

Ogórki szklarniowe małosolne "na sucho"

Podobnie możemy też przygotować zimą ogórki małosolne. Wystarczy wykorzystać bardzo prostą rosyjską metodę i przygotować je... na sucho.

Składniki 4 ogórki szklarniowe

3-4 ząbki czosnku

Pół łyżeczki soli

Koperek

Woreczek foliowy (najlepiej strunowy)

Obrane ogórki kroimy w grube plasterki (ok. 2 cm), solimy i dodajemy czosnek oraz koperek. Wkładamy to do woreczka strunowego, zamykamy i dokładnie potrząsamy, aby składniki się połączyły. Odstawiamy na 2-3 godziny. Nie należy ich długo przechowywać, najlepiej spożywać od razu.

Przetwory konserwowe z ogórków szklarniowych. Są smaczne i proste!

Jeszcze lepszym wyborem niż kiszenie ogórków szklarniowych jest przygotowywanie ich w octowej zalewie. Podobnie jak w poprzednich przepisach, do podstawowej wersji możemy dodawać ulubione przyprawy - ogórki bardzo lubią się zwłaszcza z chilli lub curry.

Składniki 4 ogórki szklarniowe

Pół litra wody

5 łyżek octu

2 łyżeczki cukru

3 łyżeczki soli

4 ząbki czosnku

8-10 ziaren pieprzu

Ogórki kroimy wszerz na mniejsze kawałki (na przykład na ósemki). Wkładamy do słoika razem z czosnkiem i pieprzem. Przygotowujemy zalewę - w zimnej wodzie rozpuszczamy cukier i sól, następnie dodajemy ocet. Zalewamy całość, aby przykryć ogórki. Niezamknięte słoiki odstawiamy na trzy dni.

