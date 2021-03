Koktajl na wzmocnienie odporności

Okres przesilenia wiosennego to spore wyzwanie dla organizmu, dlatego warto nieco go wspomagać w tym czasie. Ten koktajl jest istną bombą witaminową, a przygotujesz go w kilka chwil

Składniki 1 mały banan.

pół szklanki świeżego soku z pomarańczy

Garść liści szpinaku.

Pół gruszki.

kawałek imbiru

50 ml soku z aloesu,

Woda

1 łyżeczka miodu

Do miksera włożyć obranego i pokrojonego na kilka części banana, umyty szpinak, oskrobany kawałek imbiru oraz obraną i pokrojoną gruszkę.



Zalać składniki wodą oraz sokami z aloesu i pomarańczy oraz dodać jedną łyżeczkę miodu.



Zmiksować wszystko na gładką masę i przelać do szklanki.



