Kompostownik marnuje ich potencjał. Przysmaki z młodych pędów czosnku

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Wiele osób myśli, że posadzony w ogrodzie czosnek skrywa największe dobro pod ziemią. Okazuje się, że na wierzchu także mamy dostęp do smakołyku, który często ląduje w koszu. Mowa o młodych pędach czosnku, które są prawdziwym źródłem witamin i minerałów, a do tego mają potencjał, by stać się doskonałym sezonowym smakołykiem. Jak potraktować je w kuchni? Podpowiadamy.