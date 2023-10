Spis treści: 01 Placuszki na kefirze

02 Chłodnik litewski z kefiru

03 Babeczki z kefirem i jabłkami

Placuszki na kefirze

Leniwe i niespieszne śniadanie, obiad zjadany na tarasie lub kolacja w towarzystwie zachodzącego słońca. Puszyste jak chmurka i obłędnie miękkie placuszki na bazie kefiru doskonale sprawdzą się jako posiłek o różnych porach dnia. Są wyjątkowo nieskomplikowane w przygotowaniu i zdecydowanie polubią je osoby, które nie przepadają za godzinami spędzonymi w kuchni.

Składniki:

Reklama

1 szklanka kefiru,

2 jajka,

150 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

½ łyżeczki sody oczyszczonej,

2 łyżki cukru,

1 łyżka oleju,

szczypta soli do smaku.

Przygotowanie:

Kefir przekładamy do miski, dodajemy jajka oraz olej i dokładnie mieszamy. Mąkę przesiewamy do osobnego naczynia, dodajemy cukier, sól, proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną i łączymy ze sobą. Do mokrych składników wrzucamy suche i mieszamy za pomocą łyżki, rózgi lub miksera. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 30 minut, a następnie zabieramy się do smażenia. Na patelni rozpuszczamy masło klarowane, ciasto wlewamy porcjami i smażymy przez 2-3 minuty z każdej strony. Gorące placuszki podajemy z dżemem, serkiem, śmietaną, syropem klonowym lub innymi ulubionymi dodatkami. Smacznego!

Sprawdź: Dieta kefirowa. Kiedy jest naprawdę skuteczna?

Chłodnik litewski z kefiru

Zdjęcie Pyszny chłodnik litewski przygotujemy także na bazie kefiru / 123RF/PICSEL

Bardzo gęsty, idealnie schłodzony i po brzegi wypełniony warzywami oraz ziołami. Tak przygotowany chłodnik litewski smakuje nie tylko stałym wielbicielom, ale także osobom, które próbują go po raz pierwszy. To świetna propozycja na obiad w ciepłych miesiącach, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by zajadać się nim także jesienią lub zimą.

Składniki:

1 pęczek botwinki,

2 buraki średniej wielkości,

2 łyżki masła,

3-4 ząbki czosnku,

1 szklanka wody lub zakwasu buraczanego,

1l kefiru,

½ ogórka szklarniowego,

5 rzodkiewek,

pęczek koperku i szczypiorku.

Przygotowanie:

Botwinkę bardzo dokładnie opłukujemy pod wodą z nadmiaru piasku oraz innych zabrudzeń. W kolejnym kroku kroimy ją na kawałki o wielkości 1,5 cm. Buraczki obieramy ze skórki i kroimy w niewielką kostkę, a czosnek drobno siekamy. Do garnka wrzucamy 2 łyżki masła i dodajemy przygotowane warzywa. Całość smażymy na niewielkim ogniu przez 5-10 minut. W tym czasie botwinka i buraki zdążą delikatnie zmięknąć. Składniki zalewamy szklanką wody lub zakwasu buraczanego, mieszamy, przykrywamy pokrywką i pozostawiamy do zagotowania. Garnek zdejmujemy z ognia, odkładamy na bok i czekam, aż zawartość wystygnie. W międzyczasie drobno siekamy opłukany koperek i szczypiorek. Rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki lub paseczki, a obranego ogórka w niedużą kostkę i dorzucamy do garnka. Warzywa i zioła zalewamy kefirem, doprawiamy solą i pieprzem do smaku, a po wymieszaniu wkładamy do lodówki na ok. 3 godziny. Porządnie schłodzony chłodnik litewski podajemy obficie posypany koperkiem oraz z dodatkiem ugotowanego na twardo jajka.

Sprawdź: Wsyp to do kefiru i wypij na czczo. Efekty odczujesz na drugi dzień

Babeczki z kefirem i jabłkami

Prezentowany przepis jest pochwałą prostoty. Z kilku łatwo dostępnych składników przygotujemy smakowitą przekąskę, w której jabłka bez problemu zastąpimy innymi owocami sezonowymi. Babeczki doskonale sprawdzą się na mniejszy oraz większy apetyt, a także wtedy, kiedy poczujemy ochotę na coś słodkiego.

Składniki:

3 średnie jajka,

1 szklanka cukru białego,

½ szklanki oleju roślinnego,

1 szklanka kefiru,

2,5 szklanki mąki pszennej,

3 dorodne jabłka,

szczypta soli i cynamonu,

cukier puder do posypania.

Przygotowanie:

Jajka wbijamy do miski, dodajemy cukier i ubijamy przez 4-5 minut na gęstą i bardzo puszystą pianę. Do ubitej masy stopniowo dodajemy olej, kefir, mąkę pszenną, proszek do pieczenia oraz szczyptę soli. Składniki mieszamy za pomocą miksera lub blendera na gładką i jednolitą masę. Przygotowaną masa wypełniamy do 2/3 wysokości silikonowe lub papierowe foremki. W kolejnym kroku myjemy jabłka, obieramy ze skórki i usuwamy gniazda nasienne. Pokrojone w kostkę układamy na wierzchu ciasta, delikatnie dociskając. Górę posypujemy cynamonem, a następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C, w trybie góra-dół, na 30-35 minut. Upieczone babeczki wyjmujemy na zewnątrz i po delikatnym ostudzeniu wyciągamy z foremek. Jeśli zostaną w nich zbyt długo, ich konsystencja zrobi się gumowa. Po całkowitym wystudzeniu oprószamy wierzch mieszanką cukru pudru oraz cynamonu. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Szaszłyki wieprzowe marynowane w kefirze Polsat

Sprawdź:

Pyzy z mięsem

Przygotowujesz schabowe w ten sposób? Bosacka ostrzega: niebezpieczne dla zdrowia