Kulinarny hit czasów PRL-u. Ten babciny przepis wykonasz za grosze

Marchewka z groszkiem popularność zdobyła za czasów PRL-u, kiedy to była kulinarnym hitem - przepis na tę potrawę można była znaleźć w większości kulinarnych książek. Chociaż bazowymi produktami do przygotowania tego dodatku obiadowego są marchewka oraz groszek zielony, w głównej mierze to właśnie pozostałe składniki wpływają na jego finalny smak i sprawiają, że jest tak uwielbiany przez Polaków. Konieczne są przyprawy, a także zasmażka, która nadaje kremową konsystencją.

Marchewka z groszkiem - z czym jeść?

Marchewka z groszkiem pasuje do wielu potraw - idealnie sprawdzi się w towarzystwie różnego rodzaju pieczonych, smażonych lub duszonych mięs, jajek sadzonych serwowanych z ziemniakami, ryżu, klusek śląskich, kopytek czy kasz. Będzie również idealna do wiosenno-letnich obiadów - wówczas zachęcamy, aby korzystać ze świeżego, zielonego groszku.

Jak przygotować tradycyjną marchewkę z groszkiem na ciepło?

Aby przygotować marchewkę z groszkiem na ciepło, wystarczy zakupić mrożone warzywa, które dostaniesz w każdym sklepie za niewielkie pieniądze. Upewnij się jednak wcześniej, że nie zawierają one dodatkowych przypraw i polepszaczy smaku. Jak przygotować tradycyjną marchewkę z groszkiem?

Składniki dla: 4 osób Składniki 500 g marchewki

200 g groszku mrożonego lub konserwowego

1 łyżka masła

1 łyżeczka mąki pszennej

100 ml wody lub bulionu

Pół łyżeczki soli

1/3 łyżeczki cukru.

W przypadku świeżych warzyw, marchewkę umyć, obrać i pokroić w drobną kostkę, a następnie umieścić w garnku i zalać wodą. Doprawić solą i cukrem, gotować przez ok. 15 minut do miękkości. Marchewkę odcedzić, dodać do niej ugotowany lub konserwowy groszek.

Zdjęcie Zasmażka dodana do marchewki z groszkiem wpływa na jej kremową konsystencję / 123RF/PICSEL

Zasmażka:

Mąkę wsypać na rozgrzane na patelni masło, mieszać przed około minutę. Zasmażkę dodać do marchewki z groszkiem i połączyć wszystkie składniki.

Marchewka z groszkiem w wersji odchudzonej

Mamy też dobrą informację dla tych, którzy dbają o smukłą sylwetkę lub są w trakcie diet odchudzających, a także osób niejedzących produktów odzwierzęcych. Jest możliwość wykonania marchewki z groszkiem w wersji fit. Oto co będzie potrzebne do jej przygotowania.

Składniki dla: 4 osób Składniki 500 g mrożonej marchewki z groszkiem

250 ml wody lub domowego wywaru warzywnego

30 g orzechów nerkowca

5 łyżek płatków drożdżowych nieaktywnych

1 łyżka mąki orkiszowej lub pszennej pełnoziarnistej

sól, pieprz

gałka muszkatołowa

Marchewkę i groszkiem wrzucić do garnka, wlać 100 ml bulionu lub wody, całość gotować na małej mocy palnika pod przykryciem, przez około 15 minut. Nerkowce, płatki drożdżowe, mąkę oraz pozostałą część wywaru warzywnego lub wody zblendować do uzyskania gładkiej konsystencji. Powstały płyn wlać do garnka z warzywami, doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Całość gotować bez przykrycia jeszcze przez kilka minut, do momentu gdy sos zgęstnieje.