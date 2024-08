Wyglądem przypomina nieco popularne banoffee, zaś smakiem przywodzi na myśl włoską panna cottę. Nie zawiera jednak zbyt dużych ilości cukru ani tłuszczu, przez co nie tuczy , a doskonale orzeźwia. Latem możesz więc jeść bez wyrzutów sumienia.

Jogurt naturalny dostarczy bowiem do organizmu wartościowego białka, wapnia i fosforu, zaś galaretka, za sprawą zawartego w niej kolagenu, dobrze wpłynie na stawy i ścięgna. Owoce - bez względu na to, jakie masz obecnie w lodówce - staną się dodatkowo świetnym źródłem błonnika, witamin, soli mineralnych i przeciwutleniaczy. Bierzmy się więc do pracy.