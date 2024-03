Wspomaga odchudzanie i obniża cholesterol. Dodaj do codziennej diety

Oprac.: Agata Zaremba Porady

Wspomaga odchudzanie, wspiera leczenie anemii i obniża cholesterol. Do tego kosztuje tylko 6 złotych za paczkę. Soczewica to niezwykle wartościowa roślina strączkowa, którą każdy z nas powinien włączyć do codziennej diety. Oto dlaczego warto ją jeść.

Zdjęcie Dlaczego warto jeść soczewicę? / 123RF/PICSEL