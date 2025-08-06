Papierówka - królowa ogrodów z PRL-u

Kto dorastał w Polsce lat 70., 80. czy 90., ten na pewno pamięta papierówki. Te jasnozielone jabłka z cienką, delikatną skórką rosły niemal w każdym wiejskim ogrodzie i na każdej działce. Spadały z drzew jeszcze zanim zdążyły dojrzeć, rozsiewając w ogrodzie intensywny, jabłkowy zapach.

Smak? Kwaśny, wyrazisty, z nutą świeżości. A miąższ? Miękki, soczysty, niemal kremowy po ugotowaniu - rozchodzi się pod łyżką bez najmniejszego oporu. To dlatego papierówki są wymarzone do musów, kompotów i szarlotek - nie trzeba ich długo męczyć, bo same zmieniają się w aromatyczną pulpę.

Dlaczego nazywamy jabłka papierówkami?

Nazwa papierówka nie wzięła się znikąd - skórka tych jabłek jest cienka jak papier, przez co nie nadają się do długiego przechowywania. Trzeba je zjeść, przerobić albo rozdać sąsiadom, zanim zamienią się w jabłkową pulpę.

Co można zrobić z papierówek?

Możliwości są nieskończone. Klasyk nad klasyki to oczywiście szarlotka, koniecznie z cynamonem, którego zapach rozchodzi się po całym domu. Z papierówek wyjdzie też genialny mus jabłkowy - gładki, lekko kwaskowaty, idealny na ciepło do naleśników albo na zimno do słoików.

Kompot z papierówek to dla wielu kobiet 50+ smak dzieciństwa, podawany obowiązkowo do obiadu, najlepiej w szklance z grubego PRL-owskiego szkła. Można też przygotować jabłka prażone na zimę, idealne do racuchów albo do szybkiego jabłecznika. I wreszcie - susz. Tak, papierówki da się suszyć! Ich kwaśna nuta idealnie przełamuje słodycz kompotów wigilijnych.

Mus z papierówek - przepis na smak dzieciństwa

Składniki ok. 2 kg papierówek

2–3 łyżki cukru

sok z 1/2 cytryny

szczypta cynamonu

1/2 szklanki wody

Sposób przygotowania:

Obierz papierówki, usuń gniazda nasienne i pokrój jabłka na mniejsze kawałki. Wrzuć do garnka, dodaj wodę, sok z cytryny i zagotuj. Gotuj na małym ogniu około 10-15 minut, aż jabłka się rozpadną. Zblenduj na gładko lub zostaw z kawałkami - wedle uznania. Na koniec dodaj cukier i cynamon do smaku. Przełóż do słoików i zapasteryzuj albo zjedz od razu.

Genialne na kanapki, do naleśników, do owsianki.

Szarlotka z papierówek - krucha, pachnąca, nieprzyzwoicie dobra

Składniki 300 g mąki pszennej

200 g zimnego masła

łyżeczka proszku do pieczenia

70 g cukru

1 opakowanie cukru wanilinowego

1 jajko L

1,5 kg papierówek

płaska łyżeczka cynamonu

cukier puder

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrami. Dodaj pokrojone w kostkę masło i rozetrzyj składniki palcami lub mieszadłem miksera, aż powstanie kruszonka. Wbij jajko i szybko zagnieć jednolite ciasto. Włóż je do lodówki na minimum pół godziny. W międzyczasie obierz papierówki, usuń gniazda nasienne, pokrój w plasterki i wymieszaj z cynamonem. Połową ciasta wylep dno i brzegi tortownicy (ok. 24 cm średnicy). Wyłóż jabłka, możesz posypać je dodatkową porcją cukru. Resztę ciasta zetrzyj na tarce i rozsyp na wierzchu. Piecz w 180°C przez około 40 minut, aż wierzch się zarumieni. Po ostudzeniu posyp cukrem pudrem. Smakuje najlepiej jeszcze lekko ciepła.

Kompot z papierówek - prosty i pyszny, jak u mamy

Gdy papierówki dojrzewają, a właściwie spadają z drzew zanim zdążą, kompot robi się niemal sam. To jeden z tych smaków, który większość z nas pamięta z dzieciństwa - serwowany do niedzielnego obiadu, jeszcze lekko ciepły, w szklance z uchem. Kwaśny, lekko słodki, orzeźwiający - dokładnie taki, jaki trzeba.

Składniki 1 kg papierówek

1,5 litra wody

3–5 łyżek cukru (w zależności od upodobań)

opcjonalnie: kawałek cynamonu lub kilka goździków

sok z połowy cytryny (jeśli jabłka są mało kwaśne)

Sposób przygotowania:

Papierówki dokładnie umyj, przekrój na ćwiartki (nie musisz obierać ze skórki, chyba że chcesz) i usuń gniazda nasienne. Wrzuć owoce do garnka, zalej wodą, dodaj cukier i przyprawy. Gotuj na małym ogniu przez około 10-15 minut - tylko do momentu, aż jabłka lekko zmiękną, ale się nie rozpadną całkiem. Na koniec możesz dodać sok z cytryny, jeśli kompot wydaje się zbyt łagodny.

Podawaj na ciepło lub schłodzony - smakuje świetnie w każdej wersji. A jeśli coś zostanie, przelej do butelki i trzymaj w lodówce - przez kilka dni utrzyma świeżość i aromat dzieciństwa.

Papierówka jak relikwia - czy przetrwa?

Choć dziś królują błyszczące odmiany jabłek z supermarketów, papierówka ma się dobrze - wystarczy przejść się po starych ogródkach działkowych, spojrzeć za płot sąsiada albo odwiedzić babcię na wsi.

Coraz częściej pojawia się też w gospodarstwach ekologicznych i na lokalnych bazarkach. Jej sezon trwa krótko - lipiec, sierpień i koniec. Warto wykorzystać każdą chwilę, zanim opadnie z drzew i zniknie na kolejny rok.

