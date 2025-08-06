Hit kuchni z czasów PRL znów na topie. Tak dziś wykorzystasz papierówki

Magda Kania

Papierówki - zielonkawe, lekko kwaśne jabłka z naszego dzieciństwa. Rosły wszędzie, pachniały latem, wakacjami i spadały z drzew, zanim jeszcze dobrze dojrzały. Co z nich zrobić, zanim zgniją pod jabłonią? Mus, kompot, a może szarlotka? PRL-owskie klasyki smakują dziś tak samo dobrze jak kiedyś!

Hit każdej kuchni z czasów PRL – papierówki znów na topie!
Hit każdej kuchni z czasów PRL – papierówki znów na topie!Leszek Kotarba East News

Papierówka - królowa ogrodów z PRL-u

Kto dorastał w Polsce lat 70., 80. czy 90., ten na pewno pamięta papierówki. Te jasnozielone jabłka z cienką, delikatną skórką rosły niemal w każdym wiejskim ogrodzie i na każdej działce. Spadały z drzew jeszcze zanim zdążyły dojrzeć, rozsiewając w ogrodzie intensywny, jabłkowy zapach.

Smak? Kwaśny, wyrazisty, z nutą świeżości. A miąższ? Miękki, soczysty, niemal kremowy po ugotowaniu - rozchodzi się pod łyżką bez najmniejszego oporu. To dlatego papierówki są wymarzone do musów, kompotów i szarlotek - nie trzeba ich długo męczyć, bo same zmieniają się w aromatyczną pulpę.

Dlaczego nazywamy jabłka papierówkami?

Nazwa papierówka nie wzięła się znikąd - skórka tych jabłek jest cienka jak papier, przez co nie nadają się do długiego przechowywania. Trzeba je zjeść, przerobić albo rozdać sąsiadom, zanim zamienią się w jabłkową pulpę.

Co można zrobić z papierówek?

Możliwości są nieskończone. Klasyk nad klasyki to oczywiście szarlotka, koniecznie z cynamonem, którego zapach rozchodzi się po całym domu. Z papierówek wyjdzie też genialny mus jabłkowy - gładki, lekko kwaskowaty, idealny na ciepło do naleśników albo na zimno do słoików.

Kompot z papierówek to dla wielu kobiet 50+ smak dzieciństwa, podawany obowiązkowo do obiadu, najlepiej w szklance z grubego PRL-owskiego szkła. Można też przygotować jabłka prażone na zimę, idealne do racuchów albo do szybkiego jabłecznika. I wreszcie - susz. Tak, papierówki da się suszyć! Ich kwaśna nuta idealnie przełamuje słodycz kompotów wigilijnych.

Mus z papierówek - przepis na smak dzieciństwa

Składniki

  • ok. 2 kg papierówek
  • 2–3 łyżki cukru
  • sok z 1/2 cytryny
  • szczypta cynamonu
  • 1/2 szklanki wody

Sposób przygotowania:

  1. Obierz papierówki, usuń gniazda nasienne i pokrój jabłka na mniejsze kawałki.
  2. Wrzuć do garnka, dodaj wodę, sok z cytryny i zagotuj.
  3. Gotuj na małym ogniu około 10-15 minut, aż jabłka się rozpadną.
  4. Zblenduj na gładko lub zostaw z kawałkami - wedle uznania.
  5. Na koniec dodaj cukier i cynamon do smaku.
  6. Przełóż do słoików i zapasteryzuj albo zjedz od razu.

Genialne na kanapki, do naleśników, do owsianki.

Słoik z musem jabłkowym, obok świeże zielone jabłka, laski cynamonu, gwiazdki anyżu oraz liście jabłoni na białym tle, całość utrzymana w naturalnym, apetycznym stylu.
Mus z papierówek doskonale pasuje do domowych naleśników123RF/PICSEL

Szarlotka z papierówek - krucha, pachnąca, nieprzyzwoicie dobra

Składniki

  • 300 g mąki pszennej
  • 200 g zimnego masła
  • łyżeczka proszku do pieczenia
  • 70 g cukru
  • 1 opakowanie cukru wanilinowego
  • 1 jajko L
  • 1,5 kg papierówek
  • płaska łyżeczka cynamonu
  • cukier puder

Sposób przygotowania:

  1. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrami.
  2. Dodaj pokrojone w kostkę masło i rozetrzyj składniki palcami lub mieszadłem miksera, aż powstanie kruszonka.
  3. Wbij jajko i szybko zagnieć jednolite ciasto. Włóż je do lodówki na minimum pół godziny.
  4. W międzyczasie obierz papierówki, usuń gniazda nasienne, pokrój w plasterki i wymieszaj z cynamonem.
  5. Połową ciasta wylep dno i brzegi tortownicy (ok. 24 cm średnicy).
  6. Wyłóż jabłka, możesz posypać je dodatkową porcją cukru.
  7. Resztę ciasta zetrzyj na tarce i rozsyp na wierzchu.
  8. Piecz w 180°C przez około 40 minut, aż wierzch się zarumieni.
  9. Po ostudzeniu posyp cukrem pudrem.
  10. Smakuje najlepiej jeszcze lekko ciepła.
Kruche ciasto z kawałkami jabłek i kruszonką podane na białym talerzu, ozdobione świeżymi listkami mięty, umieszczone na drewnianym stole.
Szarlotka z papierówek to hit każdej kuchni w czasach PRLcanva66352INTERIA.PL

Kompot z papierówek - prosty i pyszny, jak u mamy

Gdy papierówki dojrzewają, a właściwie spadają z drzew zanim zdążą, kompot robi się niemal sam. To jeden z tych smaków, który większość z nas pamięta z dzieciństwa - serwowany do niedzielnego obiadu, jeszcze lekko ciepły, w szklance z uchem. Kwaśny, lekko słodki, orzeźwiający - dokładnie taki, jaki trzeba.

Składniki

  • 1 kg papierówek
  • 1,5 litra wody
  • 3–5 łyżek cukru (w zależności od upodobań)
  • opcjonalnie: kawałek cynamonu lub kilka goździków
  • sok z połowy cytryny (jeśli jabłka są mało kwaśne)

Sposób przygotowania:

  1. Papierówki dokładnie umyj, przekrój na ćwiartki (nie musisz obierać ze skórki, chyba że chcesz) i usuń gniazda nasienne.
  2. Wrzuć owoce do garnka, zalej wodą, dodaj cukier i przyprawy. Gotuj na małym ogniu przez około 10-15 minut - tylko do momentu, aż jabłka lekko zmiękną, ale się nie rozpadną całkiem.
  3. Na koniec możesz dodać sok z cytryny, jeśli kompot wydaje się zbyt łagodny.

Podawaj na ciepło lub schłodzony - smakuje świetnie w każdej wersji. A jeśli coś zostanie, przelej do butelki i trzymaj w lodówce - przez kilka dni utrzyma świeżość i aromat dzieciństwa.

Kompot z jabłek dostarcza cennego błonnika, który wspiera trawienie i zapobiega zaparciom
Kompot z papierówek dostarczy też cennego błonnika, który wspiera trawienie i zapobiega zaparciom123RF/PICSEL

Papierówka jak relikwia - czy przetrwa?

Choć dziś królują błyszczące odmiany jabłek z supermarketów, papierówka ma się dobrze - wystarczy przejść się po starych ogródkach działkowych, spojrzeć za płot sąsiada albo odwiedzić babcię na wsi.

Coraz częściej pojawia się też w gospodarstwach ekologicznych i na lokalnych bazarkach. Jej sezon trwa krótko - lipiec, sierpień i koniec. Warto wykorzystać każdą chwilę, zanim opadnie z drzew i zniknie na kolejny rok.

