Mieszasz potrawy drewnianą łyżką? To dlatego twoje dania nie smakują

Drewniane, metalowe, plastikowe, silikonowe - duże łyżki to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdej kuchni. Różnią się między sobą nie tylko przeznaczeniem, ale również kolorem, designem i oczywiście tworzywem, z którego zostały wykonane. I to właśnie ta ostatnia kwestia powinna zwrócić naszą uwagę.

Co jakiś czas pod lupą znajdują się drewniane łyżki, po które tak chętnie sięgamy. Tanie, ładnie wyglądają, nie niszczą powłok teflonowych, mają neutralną temperaturę, są odporne na ciepło... Wybór idealny? Nic do końca. Drewniane łyżki to jedne z tych akcesoriów, które wymagają odpowiedniego traktowania. Powinny być wykonane z twardego gatunku drewna, dzięki czemu posłużą nam przez dłuższy czas.

Chociaż drewniane łyżki często goszczą w naszej kuchni, co jakiś czas podważana jest zasadność ich stosowania. Niehigieniczne i niebezpieczne dla zdrowia - czy te "zarzuty" nie są przesadzone? Ważne jest to, by drewniane łyżki myć dokładnie po każdym użyciu, bo wilgotne drewno to idealne miejsce do rozwoju bakterii. Dodatkowo taka łyżka ze względu na to, że jest naturalnym surowcem, może nasiąkać zapachami i tłuszczem czy kolorami przygotowywanych potraw.

Drewniane łyżki mają porowatą powierzchnię i mają tendencję do pękania - w takich szczelinach gromadzą się pozostałości po przygotowanym przez nas jedzeniu. To kolejne "zarzuty" związane z używaniem drewnianych łyżek w kuchni.

To prawda, że drewno nasiąka płynami, ale badania przeprowadzone w ostatnich latach dowodzą, że wchłonięte ciecze nie wydostają się na zewnątrz. W środku łyżki nie rozmnażają się również wirusy i bakterie. Ważne tylko, aby taka łyżka była wykonana z twardych gatunków drewna.

Drewniane łyżki wymagają odpowiedniego traktowania. Przez pierwszym użyciem warto je zaimpregnować, np. nacierając je oliwą z oliwek czy olejem rzepakowym. Taką łyżkę pozostawiamy do wyschnięcia. Pozwoli to zapobiec na wchłanianie intensywnych zapachów czy przebarwieniom, których raczej nie unikniemy przygotowując na przykład barszcz czerwony.

Jeżeli zależy nam na tym, aby nasza łyżka była w pełni bezpieczna, musimy ją solidnie myć. Idealne rozwiązanie to gorąca woda z dodatkiem mydła. Możemy ją również szorować płynem do zmywania naczyń. Warto również przecierać ją cytryną z dodatkiem soli, dzięki czemu znów będzie lśniła czystością. Sprawdzi się również posypywanie jej sodą oczyszczoną.

Od czasu do czasu warto również wykonać dezynfekcję drewnianego sprzętu. Po umyciu wystarczy posypać drewniane akcesoria grubą warstwą soli i zostawić na noc.

