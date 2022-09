Podjęliśmy już niezbędne kroki, by usunąć usterkę w aplikacji Biedronka - umożliwiając powrót do pełnej funkcjonalności dla użytkowników. Informujemy, że powiadomienie push wysłane do użytkowników realizowane miało być w środowisku testowym

cytuje biuro prasowe sieci Biedronka portal dobreprogramy.pl.