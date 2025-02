Egzotyczna okra, zwana także piżmianem jadalnym, to jedno z najdłużej uprawianych przez człowieka warzyw. Uwielbiana w Afryce, Azji, zaczyna być coraz popularniejsza i w naszych kuchniach, choć wielu z nas nadal nie do końca jest pewna jak smakuje, jak należy ją przyrządzać i z czym ją łączyć. A okra to prawdziwa skarbnica witaminy C, witamin z grupy B oraz magnezu, wapnia i potasu. Przyczyniają się one do wzmocnienia układu odpornościowego, prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i zapobiegają poczuciu znużenia i zmęczenia. Podczas gotowania wydziela śluzy, co sprawia, że jest wyjątkowo łagodna dla przewodu pokarmowego. Działa jak delikatny balsam opatulający jelita. Ze względu na tę cechę, a także delikatny łagodny smak, poleca się ją osobom, które mają problemy z układem trawiennym. Jest zalecana w diecie osób z które mają wrzody żołądka i dwunastnicy, problemy z wypróżnianiem, hemoroidy. Do tego okra zawiera bardzo mało kalorii - jedynie 36 kcal na 100 g. Okra wpływa też na uregulowanie poziomu cholesterolu i poprawę profilu lipidowego.