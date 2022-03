Na starcie, w trakcie, czy na koniec? Kiedy najlepiej dodawać przyprawy do zupy?

Spis treści: 01 Kolejność dodawania przypraw

02 Nie tylko sól i pieprz

Kolejność dodawania przypraw

Kolejność dodawania przypraw i czas, jaki spędzą one w garnku to klucz do kulinarnego sukcesu naszych zup. Warto poznać te podstawowe zasady, bo jeśli się pomylimy, to w najlepszym przypadku przypraw lub dodatków nie będzie czuć, a w najgorszym zupełnie popsują smak naszego posiłku.

Przyprawy takie jak ziele angielskie, liście laurowe powoli uwalniają swój smak w trakcie gotowania. Imbir, cebulę, seler i inne świeże warzywa dodaje się do zupy na 20 minut przed zakończeniem gotowania, dzięki czemu zachowają swój smak. Jeśli będą gotowane dłużej, mogą stać się gorzkie.



Zmielone przyprawy, takie jak pieprz, dosypuje się tuż przed końcem gotowania zupy. Wyjątkiem jest tutaj sproszkowane chilli, które warto dodać na początku przygotowania - potrzebuje ono czasu, by ostry smak przeniknął potrawę.



Zioła z domowego ogródka najlepiej dodać na dwie minuty przed zakończeniem gotowania, by nie “odparować" ich smaku i aromatu. Świeżą bazylię, szczypiorek, kolendrę, koperek i miętę dodaje się już po rozlaniu zupy do talerzy.

Nie tylko sól i pieprz

By wydobyć najlepszy smak danej zupy, nie powinniśmy się ograniczać do podstawowych przypraw. Jakie dodatki smakowe sprawdzą się w różnych popularnych zupach? Co warto do nich dodać?

Do barszczu czerwonego - czosnek, liść laurowy, lubczyk, majeranek, pieprz, ziele angielskie

Do fasolowej - goździki, liść laurowy, majeranek, pieprz, ziele angielskie

Do zupy grochowej - bazylia, cebula, czosnek, lubczyk, majeranek

Zupa grzybowa - bazylia, cebula, estragon, koperek, lubczyk, papryka, pietruszka

Zupa jarzynowa - bazylia, estragon, koperek, lubczyk, papryka, pietruszka

Do kapuśniaku - kminek, liść laurowy, pieprz, ziele angielskie

A do kapuśniaku z włoskiej kapusty - gorczyca, kminek, pieprz, ziele angielskie

Do krupniku - lubczyk, pietruszka, ziele angielskie

Do zupy owocowej - cynamon, goździki, melisa, wanilia

Do pomidorowej - bazylia, koperek, lubczyk, papryka, pietruszka

Do rosołu - liść laurowy, majeranek, pieprz, pietruszka, ziele angielskie

Zupa ziemniaczana - cząber, liść laurowy, lubczyk, majeranek, papryka, pietruszka, pieprz, ziele angielskie

A do żuru - czosnek, kminek, pieprz, pietruszka

