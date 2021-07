​Najdroższe frytki na świecie kosztują 200 dolarów i można je zjeść w Nowym Jorku

Kuchnia

W nowojorskiej restauracji Serendipity3 za kryształowy talerz smażonych ziemniaków Chipperbeck przyjdzie gościom zapłacić 200 dolarów. Serwowane przez restaurację danie ustanowiło rekord Guinnessa i oficjalnie są to najdroższe frytki w historii. Warto wiedzieć, że nie jest to pierwszy rekord pobity przez ten lokal. Do frytek można bowiem tam zamówić najdroższy na świecie koktajl mleczny.

Zdjęcie Można zjeść frytki za kilkanaście złotych, ale można także za 200 dolarów! / 123RF/PICSEL