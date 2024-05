Śniadanie to jeden z tych posiłków, którego w ciągu dnia nie wolno pomijać. Tuż po smacznie przespanej nocy dostarcza bowiem organizmowi odpowiedniej dawki energii do działania, eliminując tym samym ewentualne uczucie zmęczenia. Pomaga też utrzymać w równowadze poziom cukru we krwi, dostarczając organizmowi niezbędnego źródła energii - węglowodanów.

Pieczywo to jeden z tych produktów, którym najczęściej zajadamy się tuż po przebudzeniu. Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły. Eksperci alarmują, iż wszelkie słodkie drożdżówki to jeden z najgorszych wyborów w przypadku śniadania. Zawarte w nich skrobia i cukry gwałtownie podnoszą bowiem poziom cukru we krwi, mogąc w efekcie doprowadzić do uczucia znużenia czy bólów głowy. Sprawią również, że szybko zapragniemy sięgnąć po kolejną przekąskę.