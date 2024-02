Czy sos tzatziki jest zdrowy?

Sos tzatziki ma prosty skład. Możesz go przygotować z produktów nieprzetworzonych dostępnych w każdym sklepie spożywczym. Jest lekki i orzeźwiający, więc doskonale sprawdza się latem.

Podstawą sosu jest jogurt - im gęstszy, tym lepszy. Grecy często wykorzystują nabiał owczy lub kozi, u nas świetnie sprawdza się gęsty jogurt typu greckiego. Nabiał ten jest bogaty w żywe kultury bakterii, które świetnie działają na florę bakteryjną jelit. Jest polecany po antybiotykoterapii czy przy dolegliwościach jelitowych. Jednocześnie obniża poziom cholesterolu LDL.

Składnikiem sosu tzatziki jest także czosnek znany jako naturalny antybiotyk. Jego składniki aktywne działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Czosnek jest także bogaty w przeciwutleniacze.

Kolejny składnik sosu - ogórek jest źródłem witaminy C. Działa alkalizująco i pomaga usunąć nadmiar wody z organizmu. W sosie tzatziki jest obecna także oliwa z oliwek, która dostarcza cennych dla zdrowia kwasów omega-3. Działa kardioprotekcyjnie, obniża poziom cholesterolu LDL i chroni wzrok.

Sos tzatziki jest wartościowym składnikiem zróżnicowanej diety, która może skutecznie przyczynić się do prewencji wielu chorób w tym układu krążenia.

Wartości odżywcze sosu tzatziki

Ile kalorii ma sos tzatziki? Zastanawiasz się, jakie wartości odżywcze ma sos tzatziki? Kalorie nie są z pewnością przeciwwskazaniem, aby także osoby z nadwagą włączyły go do swojej diety. W 100 g sosu znajduje się około 85 kcal. Jego wartość kaloryczna może jednak się zmienić w zależności od proporcji czy użytego składnika bazowego. Jogurt grecki jest dość kaloryczny, można go zamienić na gęsty jogurt 0%, który obniży nieco ogólną wartość kalorii. Świetnym dodatkiem do sosu są także serki twarogowe, które jednak nieco podwyższają wartość energetyczną.

Oprócz wielu witamin i składników mineralnych sos dostarcza wartościowego białka, węglowodanów i cennych tłuszczów w tym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Stanowi więc bogaty i pełnowartościowy produkt, który urozmaici smak twoich dań i wzbogaci codzienną dietę.

Jak zrobić sos tzatziki przepis?

Jak przygotować sos tzatziki? Przepis jest prosty i szybki, dlatego możesz go zrobić nawet w ostatniej chwili, aby podać gościom na przyjęciu w ogrodzie. Do jego przygotowania będziesz potrzebować:

serek typu greckiego 350 g

ogórek zielony 350 g

ząbek czosnku 2-3 szt.

oliwa z oliwek 30 g

sok z cytryny lub ocet winny

świeże zioła - pietruszka lub koperek

sól, pieprz

Ogórek obierz ze skórki i zetrzyj na grubych oczkach. Najlepiej wykorzystać do tego świeże ogórki gruntowe. Jeśli jednak masz pod ręką tylko szklarniowe - usuń z nich gniazda nasienne. Dodaj ogórek do jogurtu przełożonego do miseczki. Przeciśnij przez praskę świeże ząbki czosnku, dodaj oliwę z oliwek i dopraw do smaku solą i pieprzem. Wszystko razem wymieszaj. Na sam koniec posiekaj świeże zioła i dodaj do dipu.

Sos tzatziki ma prosty skład 123RF/PICSEL

Z czym można jeść tzatziki?

Sos tzatziki w Grecji uzupełnia zestaw tradycyjnych przystawek - mezze. Podawany jest wraz z grillowanym kurczakiem, rybami i klopsikami keftedes. Często stanowi jedyną przystawkę wraz z pitą, frytkami czy krakersami.

W Polsce również świetnie komponuje się z daniami grillowanymi, zarówno mięsem, rybami, jak i warzywami. Jest więc nieodłącznym elementem majowych i letnich przyjęć w ogrodzie. Możesz go dodać do warzywnej sałatki lub podać z kromkami świeżego pieczywa. Stanowi także świetną przystawkę, w której można umoczyć marchewkę, kalarepę lub inne chrupkie warzywa pokrojone w słupki.

Kto nie powinien jeść sosu tzatziki?

Na sos tzatziki powinny uważać głównie osoby uczulone, na którykolwiek składnik dipu. W tym przypadku są to przede wszystkim osoby z nietolerancją laktozy, choć w przepisie spokojnie jogurt grecki można zastąpić produktem bez laktozy.

Także weganie pewnie nie sięgną po tradycyjny przepis na sos tzatziki. Na szczęście w sieci spokojnie znajdziesz przepisy wegańskie, w których jogurt zastępowany jest np. zmiksowanym tofu z mlekiem sojowym.

Sos tzatziki jest jednym z najzdrowszych sosów, który może uzupełnić wiele dań. Nie istnieją większe przeciwwskazania do jego spożywania. Warto zatem włączyć go do swojej diety i cieszyć się nie tylko pysznym smakiem, ale także jego wartościami zdrowotnymi.

