Trik doświadczonej kucharki. Szumowiny ściąga jednym ruchem łyżki

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Co niedzielę w wielu polskich domach króluje rosół, który z pieczołowitością akurat tego dnia jest przygotowywany. Oczywiście, każda gospodyni i gospodarz mają swoją sprawdzoną recepturę na to wyśmienite danie, które wpływają na finalny efekt. Jedno jest tylko pewne: podczas gotowania wytrącają się na powierzchni szumowiny, które trzeba zbierać łyżką cedzakową. Jeśli ktoś nie przepada za tą czynnością, warto poznać trik doświadczonych kucharek: jednym ruchem ściągają cały osad. Czas go poznać.

Zdjęcie Klarowny rosół bez szumowin? Sposób na niego jest banalny / 123RF/PICSEL