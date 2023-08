Nasze babcie go uwielbiały. Prosty przepis na budyń... z kalafiora

Kuchnia

Budyń to danie, które większości z nas kojarzy się ze słodkim, pysznym deserem. Nasze babcie serwowały go jednak często w wytrawnej wersji na słono i dosłownie uwielbiały to danie. Jak przygotować pyszny budyń z kalafiora?

Zdjęcie Z kalafiora można przygotować pyszny budyń na słono / 123RF/PICSEL