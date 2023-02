Spis treści: 01 Ciasto marchewkowe: Przepis

02 Wilgotne ciasto marchewkowe

03 Ciasto marchewkowe fit

04 Dlaczego warto jeść ciasto marchewkowe?

Ciasto marchewkowe to jedno z najsmaczniejszych i najbardziej popularnych ciast na świecie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już ze średniowiecza, ale największą popularność zyskało w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Z czasem przepis ten dotarł również do Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie dosłownie oszaleli na jego punkcie. Do dziś sporo osób sądzi, że ciasto marchewkowe pochodzi właśnie z USA.

Ciasto marchewkowe: Przepis

Aby przygotować tradycyjne ciasto marchewkowe, będziemy potrzebować:

Składniki 4 starte na drobnych oczkach, obrane marchewki

1,5 szklanki mąki pszennej

4 jajka

szklankę oleju rzepakowego

szklankę cukru

1 łyżeczkę proszku do pieczenia

łyżeczkę sody oczyszczonej

łyżkę cukru waniliowego

szczyptę cynamonu

Przygotowanie:

1. Ubij jajka z cukrem i cukrem waniliowym i powoli dolewaj olej, nadal miksując.

2. Gdy olej się wchłonie, dodaj przesianą mąkę a potem proszek do pieczenia i sodę oraz cynamon. Do masy dodaj marchewkę i całość wymieszaj.

3. Przełóż ciasto do formy (keksówki lub tortownicy) i piecz w temperaturze 180 stopni przez 45 - 55 minut.

Wilgotne ciasto marchewkowe

Sekret ciasta marchewkowego tkwi w jego wilgotności - to dlatego jest tak smaczne, a przy tym zdrowsze. Starta marchew jest wilgotna i ciężka, a w procesie pieczenia mięknie - dzięki temu ciasto nie wysycha, a jego smak trudno porównać z jakimkolwiek innym. Jeśli do marchwi dodamy dodatkowo jabłko, ciasto będzie jeszcze bardziej soczyste!

Ciasto marchewkowe fit

Osoby, które nie mogą spożywać glutenu lub chcą po prostu zdrowiej się odżywiać, mogą zamienić klasyczny przepis na ciasto marchewkowe na jego fit wersję.

Składniki Ciasto

2 jajka

160 g startej marchewki

60 g startego jabłka

100 g oleju rzepakowego

80 g ksylitolu

40 g zmielonych migdałów lub mąki migdałowej

130 g mąki bezglutenowej

30 g skrobi ziemniaczanej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

3/4 łyżeczki sody

1 łyżeczka cynamonu

Krem

200 g serka mascarpone

200 g schłodzonej kremówki

20-30 g cukru pudru (opcjonalnie)

Przygotowanie:

1. Ustaw piekarnik na 170 stopni góra dół. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Obierz marchew i jabłko i zetrzyj na grubych oczkach. Połącz wszystkie suche składniki, oprócz ksylitolu.

2. Ubij jajka z ksylitolem na puszystą pianę. Dodaj olej, starte jabłko i marchew i wymieszaj. Dodaj suche składniki i porządnie wymieszaj.

3. Przelej gotowe ciasto na blaszkę i piecz ok. 40 minut. Wyciągnij i pozostaw do wyschnięcia.

4. Do miski wlej schłodzoną śmietankę i ubij na 80 proc. Dodaj serek mascarpone, cukier puder i ubij na sztywno.

5. Zimne ciasto przekrój na pół i przykryj jeden blat masą. Połóż na nim drugi blat ciasta, rozprowadź na nim pozostałą masę, opcjonalnie możesz obsypać orzechami.

6. Ciasto włóż do lodówki na minimum 2 godziny.

Dlaczego warto jeść ciasto marchewkowe?

Ciasto marchewkowe to jeden z najzdrowszych deserów, na który możemy sobie pozwolić zdecydowanie częściej niż na inne słodkie, tłuste ciasta z masami. Głównym składnikiem ciasta marchewkowego jest oczywiście marchewka, która dział odkwaszająco, odżywczo i jest cennym źródłem takich składników jak:

witaminy z grupy B

witaminy A, C, E, K i H

potas

sód

wapń

kobalt

cynk

fosfor

karotenoidy

flawonidy

błonnik

kwas foliowy

pektyny.

Warto wiedzieć, że marchewka nawilża organizm od wewnątrz, ułatwia trawienie i walczy z dolegliwościami żołądkowymi. Pomaga ona także leczyć biegunki i poprawia przemianę materii.

