Sos demi-glace, czyli pół-glazura to sos pochodzący z Francji. Jest to sos "matka", który może być bazą niemal do każdego sosu jak i stanowić dodatek do potraw samodzielnie. Dzięki długiemu gotowaniu kości ze szpikiem ma głębię smaku, która jest niespotykana w gotowanych "na szybko" potrawach. Sekretem jest esencjonalność demi-glace. Żelatyna z kości sprawia, że sos jest bardzo gęsty, a po schłodzeniu można go kroić nożem. Każdy doświadczony kucharz ma zapas "króla sosów" w swojej zamrażarce, by w każdej chwili wzbogacić potrawę o nowe doznania smakowe.

Ciemna esencja pasuje do każdego rodzaju mięsa: od kaczki aż po wołowinę. Można go także dodać do zwykłego rosołu, by zmienić go w zupełnie nową potrawę. Niektórzy stosują zasadę, że demi-glace najlepiej komponuje się z mięsem tego samego rodzaju, jakich kości użyjemy do przygotowania sosu, a więc jeśli będziemy gotować wywar z kości cielęcych, to powstała glazura najlepiej zasmakuje z pieczoną cielęciną, ale nie jest to wymóg. Gdy raz przygotujesz demi-glace, z powodzeniem można podzielić go na małe porcje i mrozić, zachowa swoje właściwości i smak nawet przez kilka miesięcy, a my będziemy mogli w każdej chwili rozmrozić porcję i podkręcić smak obiadu wybornym sosem.