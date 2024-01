Drożdże przekładamy do naczynia, kruszymy, dodajemy cukier, mleko i mąkę pszenną. Wszystko dokładnie mieszamy , przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 15 minut . Na patelni rozpuszczamy masło i odstawiamy do wystygnięcia.

Do naczynia, w którym będziemy miksować dodajemy żółtka, cukier i cukier wanilinowy . Miksujemy do momentu uzyskania jednolitej, puszystej masy .

Do powstałej masy dodajemy mąkę, rozpuszczone masło, rozczyn i mleko . Wyrabiamy ciasto, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. godzinę - aż dwukrotnie zwiększy swoją objętość .

Po tym czasie ciasto dzielimy na mniejsze kawałki o wadze ok. 70 g każdy. Z ciasta formujemy kulkę i na środku za pomocą kciuka robimy niewielką dziurkę . Dziurkę powiększamy przeciskając przez nią delikatnie palce i odpowiednio formując ciasto, by było równe. Tak przygotowane ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 20 minut .

Do naczynia wlewamy olej i rozgrzewamy go do temperatury 175 st. C. Gdy olej osiągnie wymaganą temperaturę delikatnie i ostrożnie wkładamy do niego ciasto. Donaty smażymy z obu stron na złoty kolor. Wykładamy na ręcznik papierowy, a gdy ostygną polewamy je rozpuszczoną czekoladą i posypujemy cukrem pudrem lub zmielonymi orzechami.