Syrop łagodzi objawy przeziębienia, takie jak ból gardła, katar czy kaszel i wspiera nasz układ odpornościowy. To jednak dopiero początek - oprócz tego poprawia trawienie, oczyszcza organizm, reguluje poziom cholesterolu, pomaga przy bólach stawów, wspomaga utratę zbędnych kilogramów, redukuje stres czy zmęczenie. A to wszystko dzięki połączeniu tylko trzech wspomnianych składników.

Przygotowanie: Pokrój imbir na cienkie plasterki lub posiekaj. W garnku wymieszaj imbir, wyciśnięty sok z cytryny, miód i wodę. Całość podgrzewaj na małym ogniu i mieszaj, aż miód się rozpuści. Gdy wszystkie składniki się połączą, zagotuj całą miksturę. Zmniejsz ogień i gotuj przez ok. 20 minut, aby syrop uzyskał odpowiednią konsystencję. Zdejmij garnek z ognia i ostudź syrop. Odcedź miksturę, by pozbyć się kawałków imbiru i przelej do szklanej butelki lub słoika. Syrop możesz przechowywać w lodówce nawet przez kilka tygodni. Najlepiej przygotowywać go co jakiś czas, by zachował swoje cenne właściwości.