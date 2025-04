Skórka skórce nierówna - dlaczego domowa jest lepsza?

Skórka cytrusowa dostępna w sklepach często pozostawia wiele do życzenia pod względem jakości i składu. Należy pamiętać, że owoce, z których pozyskuje się skórkę, są pryskane pestycydami i woskowane. Jeżeli przygotowujemy domową skórkę, zawsze należy użyć owoców ekologicznych.

Czasem można spotkać przepisy, w których dopuszcza się użycie skórki ze zwykłych owoców - nie ekologicznych. Jednak nawet w przypadku bardzo dokładnego umycia, nie da się w pełni usunąć szkodliwych środków chemicznych. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy domowe mycie (domowymi środkami) i szorowanie cytrusów faktycznie pozbawi je większości pestycydów. Zawsze w jakimś stopniu wnikają one bowiem do środka skórki. Zdecydowanie warto postawić na owoce ekologiczne.

W przypadku skórki produkowanej na skalę przemysłową, producenci często zastępują cukier syropem glukozowo-fruktozowym. To tani i niezdrowy zamiennik, który w nadmiarze może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Decydując się na domową produkcję, mamy pełną kontrolę nad jakością składników i procesem przygotowania, co przekłada się na zdrowszy i smaczniejszy produkt.

Skórka cytrynowa i pomarańczowa są niezbędne do wielkanocnych wypieków Zbigniew Lewczak 123RF/PICSEL

Do czego można użyć skórki pomarańczowej i cytrynowej?

Kandyzowana skórka cytrusowa to obowiązkowy element świątecznych wypieków. Doskonale uzupełnia smak klasycznego sernika krakowskiego, podkreśla aromat makowca, a z jej pomocą pięknie udekorujemy wielkanocnego mazurka. Jest też niezbędna i do smaku, i do dekoracji wielkanocnej baby drożdżowej.

Sprawdzi się jako dodatek do keksów, babeczek, i pierników. Jest też nieodzownym elementów pączków, jako dekoracja.

Świetnie komponuje się też z lodami np. cytrynowymi czy pomarańczowymi, a także jako dodatek do deserów z czekoladą.

Dodana do herbaty, grzanego wina, ponczu czy kompotu nada im wyjątkowy, pomarańczowy aromat. Można ją też wykorzystać do przygotowania domowych likierów i nalewek.

Drobno posiekana skórka pomarańczy może być używana do marynat mięsnych, szczególnie do drobiu i wieprzowiny. Wzbogaca smak sosów i dressingów do sałatek.

Można ją również dodawać do dżemów, marmolad i konfitur, szczególnie tych z owoców cytrusowych.

Warto jednak pamiętać, że skórka cytrusowa jest dość kaloryczna, ze względu na dużą zawartość cukru, dlatego należy spożywać ją z umiarem.

Możesz domową skórkę pomarańczową zanurzyć w roztopionej gorzkiej czekoladzie i odstawić do lodówki, by zastygła. W ten sposób stworzysz smakowite, domowe słodycze Charles Wollertz 123RF/PICSEL

Jak przygotować domową skórkę cytrusową?

Kandyzowana skórka pomarańczowa:

Składniki:

2 pomarańcze ekologiczne

250 ml wody (lub sok wyciśnięty z pomarańczy i uzupełniony wodą do 250ml)

200 g cukru

Kandyzowana skórka cytrynowa:

Składniki:

2 duże cytryny ekologiczne

250 ml wody

200 g cukru

Przygotowanie:

Cytrusy należy wyszorować i sparzyć wrzątkiem, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Obierz skórkę obieraczką lub ostrym nożykiem. Ważne jest, aby obierać tylko kolorową, zewnętrzną warstwę skórki (tzw. flavedo), ponieważ biała część (albedo) jest gorzka. Pokrój skórki na grubsze paski (np. cztery paski z ćwiartki pomarańczy i trzy z ćwiartki cytryny). Zalej skórki 250 ml wody i dodaj cukier (możesz użyć soku z pomarańczy uzupełnionego wodą do 250 ml). Gotuj na małym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu mieszając. Kontynuuj gotowanie, aż większość płynu wyparuje, a skórka stanie się miękka i szklista (zajmie to około 40-60 minut).

Suszenie:

Rozłóż skórki pojedynczo na kratce kuchennej. Pozostaw do wyschnięcia na całą noc, bez przykrycia. Opcjonalnie, jeszcze wilgotne skórki możesz obtoczyć w cukrze. Syrop, który pozostał po gotowaniu, możesz wykorzystać do słodzenia herbaty.

Przechowywanie:

Następnego dnia pokrój skórki w kostkę. Przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiku w lodówce (skórka zachowa świeżość nawet przez kilka miesięcy).

Wskazówki:

Długość gotowania może się różnić w zależności od preferowanej konsystencji skórek.

Możesz dostosować ilość cukru do swoich preferencji smakowych.

Skórki można po odcedzeniu dodatkowo obtoczyć w cukrze.

Po ugotowaniu skórki w cukrowym syropie i wysuszeniu, można ją ewentualnie pokroić na kawałeczki, a następnie przechowywać w szklanym pojemniku w lodówce CanvaPro INTERIA.PL

Skórka pomarańczowa z miodem lub ksylitolem

Do przygotowania kandyzowanej skórki pomarańczowej lub cytrynowej można użyć miodu lub ksylitolu jako zdrowszych alternatyw dla tradycyjnego cukru.

Miód nadaje skórce cytrusowej wyjątkowy, miodowy aromat. Na jedną pomarańczę zaleca się użycie dwóch łyżek miodu. Warto dodać odrobinę soku z cytryny, aby zrównoważyć słodycz miodu.

Ksylitol jest mniej kaloryczny niż cukier i ma niższy indeks glikemiczny. Na trzy pomarańcze zaleca się użycie około trzy czwarte szklanki ksylitolu. Trzeba pamiętać, że ksylitol ma nieco inny smak niż cukier, więc ostateczna ilość musi być dostosowana do osobistych preferencji. Może także nadać skórce lekko chłodzący posmak. Również konsystencja kandyzowanej skórki z ksylitolem może być nieco inna niż tej z cukrem.

Ważne wskazówki:

Podczas gotowania skórek z miodem lub ksylitolem należy zachować ostrożność, ponieważ mogą szybciej karmelizować niż cukier. Należy gotować na małym ogniu, często mieszając, aby uniknąć przypalenia. Czas gotowania może się różnić w zależności od użytego słodzika. Należy gotować, aż skórki staną się miękkie i szkliste.

Źródło: www.domowe-wypieki.pl

