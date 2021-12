Nie rób tego swojej patelni! Będzie się nadawała do wyrzucenia

3 zakazy dotyczące patelni teflonowych

Jeśli posiadasz patelnie teflonowe, musisz pamiętać o 3 rzeczach, których nie wolno im robić:



nie zalewaj patelni zimną wodą

nie szoruj po patelni sztućcami

nie wkładaj patelni do zmywarki

Dlaczego nie można zalewać patelni zimną wodą?

Ser pleśniowy a zdrowie. Czy wszyscy mogą go jeść? Teflonowa powierzchnia patelni może odkształcić się pod wpływem różnicy temperatury. Dlatego właśnie nie powinno się zalewać jej zimną wodą zaraz po smażeniu. Należy poczekać, aż patelnia ostygnie i umyć ją ciepłą wodą.



Dlaczego nie można szorować patelni sztućcami?

Powłoka teflonowa może z czasem zacząć się ścierać. Stanie się to znacznie szybciej, jeśli będziemy szorować po patelni sztućcami, chcąc nabrać z niej jedzenie, stawiać na niej garnki czy inne naczynia - w szafce lub w zlewie.



Dlaczego nie można myć patelni w zmywarce?

Patelni teflonowej nie powinno się wkładać do zmywarki z uwagi na jej delikatną powłokę. Teflon zostaje osłabiony podczas mycia w zmywarce, a to z kolei sprawi, że potrawy zaczną przywierać do powierzchni patelni.

