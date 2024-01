Być może nie zachwyca wyglądem, lecz jego zdolności robią wrażenie. Turbot najczęściej żeruje przy dnie, w sprytny sposób maskując się przed swoimi potencjalnymi ofiarami. Ma zdolność zmiany koloru, by kamuflaż był jak najbardziej skuteczny. Jak duży jest turbot? Zwykle osiąga kilkadziesiąt centymetrów długości, a największe osobniki dorastają zwykle do około metra, ważąc 20-25 kilogramów.

Tryb życia turbota wzbudza twoje wątpliwości w kontekście smaku mięsa? Obawiasz się posmaku i zapachu mułu? Niepotrzebnie. Pasjonaci gotowania wskazują na to, że turbot to prawdziwy rarytas . Białe mięso jest soczyste i delikatne, przypomina kojarzone z wykwintnością owoce morza.

Jednocześnie jest zwarte, co ułatwia jego przyrządzenie, podzielenie na filety i podanie w atrakcyjnej formie. Co dla niektórych smakoszy bardzo istotne, turbot nie ma zbyt wielu ości , dlatego często jest pieczony lub grillowany w całości.

Z jednej strony ryby to skarbnica składników odżywczych, z drugiej często podkreśla się ich skłonność do kumulowania metali ciężkich. Mimo to specjaliści z zakresu żywienia rekomendują spożywanie dwóch porcji ryb (po około 150 gramów każda) tygodniowo . Czy drapieżny turbot powinien znaleźć miejsce w jadłospisie?

Jak najbardziej! Zalicza się do ryb o umiarkowanej zawartości tłuszczu, w 100 gramach zawiera 120 kalorii. Turbot to kapitalny pomysł na pełnowartościowy posiłek dla osób, które starają się schudnąć. Stanowi bardzo dobre źródło białka — nie może brakować go, zwłaszcza gdy na co dzień wplatamy w nasz terminarz aktywność fizyczną. Oto posiłek, którym powinni raczyć się nie tylko profesjonalni sportowcy.