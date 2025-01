Smaczna alternatywa dla tradycyjnych kotletów mielonych

- Kotlety mielone, czy jak mówimy w Krakowie sznycle, robimy zazwyczaj z mięsa wieprzowego, a można je bez problemu zastąpić indykiem. Mięso jest chude, a więc dietetyczne. Bardzo szybko się przyrządza, więc nie potrzebuje dodatkowej obróbki termicznej - zauważa Ewa Wachowicz.

Dlaczego jeszcze warto zastąpić wieprzowinę czy wołowinę mięsem indyczym? Mięso indycze jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, a te m.in. wspiera regenerację mięśni, wzmacnia odporność. Jest to także propozycja lekkostrawna, czyli stanowi dobry wybór dla osób z problemami trawiennymi, dzieci czy seniorów. To także cenne źródło selenu, fosforu, cynku, witaminy B6 i B12.

Ryż z mięsem indyczym. Dobre połączenie

Kotlety mielone z dodatkiem ryżu to jeszcze zdrowsza i bardziej sycąca wersja tradycyjnych kotletów. Ryż (szczególnie brązowy lub pełnoziarnisty) to lekkostrawne źródło węglowodanów, które dodaje energii i zapewnia uczucie sytości na długo. Dodanie ryżu zmniejsza kaloryczność kotletów, w porównaniu do tych z dużą ilością tłustego mięsa czy bułki tartej. Sprawia również, że kotlety mielone są delikatniejsze w smaku.

Kotlety mielone dobrze smażyć na maśle klarowanym 123RF/PICSEL

Kotlety mielone według przepisu Ewy Wachowicz

Zanim zabierzemy się za przygotowanie kotletów mielonych z ryżem, kilka wskazówek od Ewy Wachowicz. Pamiętaj, aby do mięsa dodać przeciśnięty czosnek. Niech nie kusi cię przeszklenie go razem z cebulką. - Przeciśnięty czosnek jest bardziej charakterny w gotowej potrawie. Gdy zeszklimy go z cebulką, to straci swoją ostrość - wyjaśnia Wachowicz.

Ważne jest też dobre wyrobienie mięsa, to gwarancja, że po usmażeniu kotlety będą trzymać formę. A co zrobić, żeby mięso podczas lepienia kotletów nie lepiło się do rąk. Wachowicz proponuje ręce zmoczyć delikatnie w wodzie. I jeszcze jedno. Do smażenia kotletów prowadząca program "Ewa gotuje" poleca masło klarowane. - Uważam, że są wtedy najsmaczniejsze - dodaje.

Składniki na kotlety mielone z ryżem:

0,5 kg mięsa mielonego z indyka

100 g ryżu (waga przed ugotowaniem)

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 jajko

sól

bułka tarta

pieprz

masło klarowane do smażenia

Do podania: sos pomidorowy

Przygotowanie kotletów mielonych z ryżem:

Ryż ugotować "na gęsto" i odstawić do wystudzenia. Masło roztopić na patelni i usmażyć na nim cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Odłożyć na bok. Mięso mielone przełożyć do miski. Przecisnąć czosnek. Wybić jajko. Dodać zezłoconą cebulę i ugotowany ryż. Przyprawić solą i pieprzem. Dobrze wyrobić. Dłonie zwilżyć wodą i uformować niewielkie kotlety. Obtoczyć w bułce tartej - nadmiar strzepać. Usmażyć na mocno rozgrzanym maśle. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu.

Kotlety można podawać z sosem pomidorowym. Wystarczy usmażyć posiekaną cebulę, dodać trochę pokrojonego selera naciowego i pokrojone pomidory z puszki (wraz z sokiem). Następnie podgrzać i ewentualnie zmiksować.

"Ewa gotuje": Kotlety mielone z ryżem Polsat