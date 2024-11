Moda na kruche, maślane ciasteczka z kawałkami czekolady przywędrowała także do Polski, a rozpowszechniła się wraz z wprowadzeniem na rynek gotowych smakołyków znanych jako "pieguski". Wydają się być skomplikowane do przyrządzenia i bardzo czasochłonne, ale nic bardziej mylnego! Mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych najczęściej kupuje się gotowy pół-produkt w postaci surowego ciasta w formie walca zamkniętego w tubce, który należy pokroić, ułożyć na blasze iw stawić do piekarnika, bardzo łatwo można je wykonać samodzielnie w domu. Ta opcja będzie nie tylko zdrowsza, ale i znacznie smaczniejsza, bo unikniemy chemicznych dodatków.