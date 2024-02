Pink latte - co to za napój?

Wylansowany trend został poddany kreatywnym pomysłom widzów, którzy eksperymentują z oryginalnym przepisem. Pierwotna receptura zakłada użycie soku z buraka do uzyskania charakterystycznej barwy. Z powodzeniem zastąpimy go także różowym kakao czy mocno barwionymi syropami smakowymi. Różowe latte nie wyróżnia się zbyt intensywnym smakiem. To daje spore pole do popisu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podbić go dodatkiem przypraw korzennych, np. cynamonem, kardamonem, imbirem, a nawet szczyptą chilli czy pieprzu.