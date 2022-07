Ogórki z kurkumą przygotowujemy w zalewie z octu, cukru i przypraw, dzięki krojeniu ich na plastry będą idealne do spożycia na kanapkach. Z poniższego przepisu otrzymamy 8 półlitrowych słoików wypełnionych po brzegi pysznymi ogórkami z kurkumą.

Ogórki z kurkumą - składniki

2 kg małych ogórków gruntowych

1 szklanka octu spirytusowego

0,75 litra wody

1,5 szklanki cukru

1 łyżka ziaren gorczycy, czarnego pieprzu, ziela angielskiego

1 łyżka kurkumy

1 łyżka soli

Ogórki z kurkumą - wykonanie

1. Na początek przygotowujemy zalewę do ogórków - wodę gotujemy z octem, cukrem, ziarnami gorczycy, pieprzu, ziela angielskiego, solą i kurkumą. Po doprowadzeniu do wrzenia zostawiamy zalewę do ogórków z kurkumą aby przestygła, następnie odcedzamy płyn przelewając przez sitko aby pozbyć się ziarenek przypraw.

2. Przygotowujemy słoiki - 8 sztuk o pojemności 500 ml wyparzamy, podobnie postępujemy z zakrętkami.

3. Ogórki dokładnie myjemy i za pomocą noża lub obieraczki do warzyw kroimy, zależnie od preferencji na średniej grubości plastry wzdłuż lub tradycyjne plasterki w poprzek.

4. W przygotowanych słoikach układamy ciasno plastry ogórków i zalewamy zalewą.

5. Zakręcamy słoiki i pasteryzujemy

Sprawdź jak pasteryzować w piekarniku i jak pasteryzować w zmywarce.

6. Przetwory pozostawiamy na blacie zakrętką do dołu a następnie przenosimy w chłodne zacienione miejsce.

Ogórki z kurkumą smakują doskonale już kilka dni po przygotowaniu.

