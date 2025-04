Sposób na okazałego zamiokulkasa. Nieoczywista mieszanka pobudzi go do wzrostu

Natalia Jabłońska

Zamiokulkas dzięki swojej odporności, łatwości uprawy i efektownemu wyglądowi zyskał miano "żelaznej rośliny". Skromne wymagania w kontekście podlewania czy stanowiska sprawiają, że idealnie nadaje się do uprawy nawet przez osoby, które twierdzą, że nie mają ręki do roślin. Dbanie o zamiokulkasa będzie jeszcze łatwiejsze, jeśli wprowadzimy do pielęgnacji naturalny nawóz — prosty w przygotowaniu i skuteczny.