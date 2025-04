W wielu gospodarstwach domowych zapasy jajek pojawiają się nie tylko podczas przygotowań do świąt i dużych rodzinnych uroczystości. Bywają efektem sezonowych promocji czy chęci zrobienia dużych zakupów za jednym zamachem dla oszczędności czasu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że świeżych produktów nie można przechowywać w nieskończoność. Co zrobić w takiej sytuacji?

Są składnikiem sałatek, kanapek, chętnie wypełniamy je apetycznym farszem. W kuchennym zamieszaniu łatwo jednak o przesadę. Po posiłku zostało ci sporo zapasów i zastanawiasz się, co dalej? Ugotowane jajka nie nadają się do mrożenia. Choć ich spożycie uznawane jest raczej za bezpieczne, pod wpływem niskiej temperatury tracą swoją konsystencję. Stają się mało zachęcające do degustacji i zwyczajnie niesmaczne. Dużo lepszym pomysłem jest dokładne przeanalizowanie, jaka liczba ugotowanych jaj będzie wystarczająca do zjedzenia na bieżąco.