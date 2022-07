Spis treści: 01 Przepis na lemoniadę z chabrów

Nigdy nie łącz z ziemniakami. Grozi fermentacją w żołądku Chabry są polnymi kwiatami, które u wielu z nas przywołują wspomnienia beztroskiego dzieciństwa w promieniach wakacyjnego słońca. Te niebieskawe kwiaty są bowiem nieodłącznym elementem letniego, wiejskiego krajobrazu. Jednak ich piękno nie kończy się na łące lub w wazonie na naszym stole. Jego płatki można wykorzystać także jako składnik naturalnych kosmetyków, element dekoracji w potrawach. Na jego bazie można wykonać również obłędną, domową lemoniadę z płatków chabrów.

Przepis na lemoniadę z chabrów

Składniki 1 litr płatków chabrów

1,5 litra przegotowanej, ciepłej wody

pół szklanki cukru

sok z jednej cytryny

Sposób przygotowania lemoniady z chabrów krok po kroku:

Świeże płatki chabrów wsyp do słoika W ciepłej wodzie rozpuść cukier i dodaj sok wyciśnięty z cytryny Powstałą miksturą zalej płatki i zakręć słoik Odstaw w ciemne miejsce, odkręć wieczko i mieszaj przynajmniej raz dziennie. Po ok. trzech dniach płatki staną się białe, a woda różowa - to moment, w którym nadszedł czas odcedzenia kwiatów. Powstały napój wstaw na dobę do lodówki i ciesz się smakiem tego obłędnego napoju

Jak pozyskać płatki chabra?

Kluczową kwestią jest jednak znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie i kiedy zbierać chabrowe płatki? Najlepiej uczynić to w chłodny poranek, gdy opadnie rosa lub o zmierzchu. Wówczas powinniśmy zbierać rozwinięte kwiaty, a następnie obrewać pojedyncze płatki. Najlepiej zbierać je do woreczka lub do wiklinowego koszyka i od razu po zbiorze rozpocząć proces suszenia, który polega na równomiernym rozłożeniu płatków chabra w ciemnym, suchym miejscu i pozostawieniu ich do momentu, aż obeschną.

