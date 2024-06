Sok z mięty często zamiennie nazywany jest syropem i to właśnie do konsystencji tego przetworu o wiele mu bliżej. Gęsty i słodki produkt spożywczy możemy łączyć z wodą i delektować się jego smakiem przez cały rok. Do przepisu najlepiej nadaje się świeża i soczysta mięta , wyrastająca w ciepłych promieniach słonecznych.

Esencjonalny syrop z mięty wspomaga szybsze uporanie się z bólem żołądka oraz nawracającymi mdłościami. To naturalny ratunek dla osób zmagających się z uporczywymi migrenami, a także problemami jelitowymi. Dzięki działaniu antybakteryjnemu hamuje rozwój licznych bakterii, m.in. gronkowca złocistego czy salmonelli. Jesienią i zimą domowy przetwór przyda się do łagodzenia pierwszych objawów przeziębienia oraz kaszlu, a wiosną i latem doskonale orzeźwi i nawodni organizm. Mimo licznych właściwości soku z mięty , nigdy nie należy mylić do z lekiem. To jedynie dodatek, który dodatkowo zawiera sporą dawkę cukru, dlatego nie należy przesadzić z częstotliwością jego spożywania.

Jeśli chcemy, by własnoręcznie przygotowany syrop z mięty jak najdłużej zachował cenne właściwości, przechowujmy go w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Tylko wtedy będzie zachęcał świeżością i naturalną barwą. Przypadkowe wystawienie soku miętowego na promienie słoneczne sprawi, że szybciej się zepsuje. Najlepiej schować do go domowej spiżarni, piwnicy lub garażu. Pamiętajmy, by w żadnym razie nie rozlewać przetworu do plastikowych butelek. W grę wchodzą tylko szklane naczynie z idealnie dopasowanymi zakrętkami. Po otwarciu postarajmy się spożyć syrop w ciągu maksymalnie 14 dni, a w tym czasie wstawmy go do lodówki.