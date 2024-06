Spis treści: 01 Na co pomaga napar z natki pietruszki?

02 Pietruszka na wysoki cukier i nieregularne miesiączki

03 Przygotowanie domowego naparu z natki pietruszki

04 Napar z pietruszki - kto nie powinien go pić?

Na co pomaga napar z natki pietruszki?

Świeża natka pietruszki to wyjątkowo bogate źródło cennej witaminy C. To składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz całego układu odpornościowego. Zadbanie o prawidłowy poziom przyspiesza gojenie się ran, a także chroni przed rozwojem bakterii odpowiedzialnych za próchnicę. Pietruszka wyhodowana w ogródku lub kupiona na pobliskim targu zapewnia dostęp do kwasu foliowego, odpowiedzialnego m.in. za produkcję czerwonych krwinek.

Z cennych właściwości ziela możemy korzystać także poprzez odżywczy napar. Dlaczego warto go pić? Lekarze zwracają uwagę na:

Reklama

poprawę przyswajalności żelaza,

obniżenie ryzyka wystąpienia zawału serca,

usprawnienie naturalnej przemiany materii,

redukcję występowania niechcianych infekcji,

wzmocnienie struktury włosów i poprawę wzroku,

złagodzenie problemów ze strony układu pokarmowego.

zapobieganie rozwojowi stanów zapalnych w jamie ustnej,

Sprawdź: Natka pietruszki: Co warto o niej wiedzieć?

Pietruszka na wysoki cukier i nieregularne miesiączki

Rozwój medycyny w wielu aspektach przerasta najśmielsze wyobrażenia. Nie oznacza to jednak, że sprawdzone rozwiązania ludowe całkowicie odeszły do lamusa. Nasze babcie i prababcie chętnie stosowały natkę pietruszki jako naturalny środek na obniżenie zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. Współczesne badania potwierdziły zasadność tego rozwiązania, podkreślając, że odpowiednio przygotowana mikstura może pomóc w lepszym kontrolowaniu stężenia cukru, a także działać przeciwcukrzycowo.

Kolejne zastosowanie koncentratu z natki pietruszki pomoże rozprawić się z nieregularnymi miesiączkami. Opóźnienia oraz trudności w wyliczeniu, kiedy następnym razem wypadnie okres, najczęściej mają związek z zaburzeniami hormonalnymi. Mirycystyna oraz apiol, dwa silne związki obecne w natce pietruszki, wykazują silne działanie wspomagające produkcję estrogenu, który reguluje gospodarkę hormonalną.

Sprawdź: Bomba zdrowia, która oczyszcza i wzmacnia organizm. Zbierz teraz i przechowuj do zimy

Przygotowanie domowego naparu z natki pietruszki

Odżywcza mikstura na bazie natki pietruszki powstaje w ciągu kilku minut i wymaga zgromadzenia jedynie trzech lub czterech podstawowych składników. Bazą naparu jest świeża lub suszona natka pietruszki, przefiltrowana woda, odrobina miodu i kilka kropel soku z cytryny. Jak zrobić zdrowotny napar w domu?

Zaczynamy od zagotowania ok. 250 ml wody w niewielkim garnku. W międzyczasie szykujemy 15 gramów świeżej i drobno posiekanej natki pietruszki lub odsypujemy dwie łyżki stołowe suszonego ziela. Kiedy woda zacznie wrzeć, wlewamy ją do natki, przykrywamy i zaparzamy przez 5-10 minut. Po tym czasie przecedzamy mieszankę przez gęste sitko. Napar z natki pietruszki doprawiamy do smaku miodem oraz sokiem z cytryny.

Sprawdź: Nigdy nie jedz takiej pietruszki. Niszczy macicę, nerki i wątrobę. Uważaj przy zakrzepicy!

Napar z pietruszki - kto nie powinien go pić?

Niezależnie od tego, czy planujemy zakup leku w aptece, a może bliżej nam do naturalnych środków, skonsultujmy chęć wypróbowania naparu z natki pietruszki na wizycie u lekarza lub specjalisty. Ze zdrowotnego działania domowego preparatu nie skorzystają kobiety w ciąży, gdyż może wywoływać niechciane oraz niebezpieczne w tym czasie skurcze macicy.

Zdjęcie Kobietom w ciąży odradza się spożywanie naparu z natki pietruszki / 123RF/PICSEL

Ze spożywania naparu z natki pietruszki powinny zrezygnować także osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew, m.in. warfarynę. Bogata dawka witaminy K, obecnej w pietruszce, może wejść w reakcję z przyjmowanymi środkami. Warto mieć na uwadze, że jednym ze skutków picia herbatki z natki pietruszki jest częstsze oddawanie moczu. Z rozwagą należy podejść do jej zaparzania w trakcie stosowania leków na odwodnienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Purée z pietruszki - jak je zrobić? Interia Kulinaria

Sprawdź również:

Trzy napoje, które zwiększają ryzyko alzheimera. Sięgamy po nie regularnie

Poprawia trawienie, wspiera wątrobę i zbija cukier. Ocet z mniszka ma wiele zastosowań