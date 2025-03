Co jeść po menopauzie?

Po menopauzie w organizmie kobiety zachodzą bardzo duże zmiany hormonalne. Związane są głównie ze spadkami poziomu estrogenu i progesteronu . Są to kluczowe hormony płciowe dla kobiety, a ich niedobory mogą zaburzyć funkcjonowanie całego organizmu .

Estrogen ma wpływ między innymi na prawidłowe działanie układu rozrodczego, kostnego, krwionośnego. Do tego oddziałuje na mózg, nastrój i regulację temperatury ciała. Progesteron za to jest odpowiedzialny za ochronę przed stanami zapalnymi, regulację samopoczucia i zatrzymanie wody. To właśnie przez obniżenie stężenia tych hormonów odczuwamy wiele dolegliwości.