Pasta jajeczna z pysznym dodatkiem. Klasyk wzbogacony nowym smakiem

Pasta jajeczna to śniadaniowy klasyk. Pyszne smarowidło podbiło niejedno serce i regularnie pojawia się na stołach Polaków. Pasta wzbogacona o pomidory to jednak zupełnie inne doznania smakowe. To wersja dla osób, które nie boją się eksperymentów w kuchni.