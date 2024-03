Przygotowanie ciasta zaczynamy od wykonania kruchego spodu. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, pół szklanki cukru, kakao oraz cukier waniliowy.

Do suchych składników dokładamy żółtka i posiekane masło. Szybko zagniatamy do uzyskania gładkiego i elastycznego ciasta, które owijamy w folię spożywczą i wkładamy do zamrażalnika na 30 minut.

Wybraną formę do pieczenia - okrągłą, prostokątną lub kwadratową, wykładamy papierem do pieczenia, a na tarce o grubych oczkach ścieramy ciasto kruche.

Po dokładnym rozłożeniu ciasta wstawiamy blachę do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na ok. 15 minut.