Spis treści: 01 Ulubiona zupa Polaków

02 Mięsa do rosołu - na jakie postawić?

03 Drobiowa pasta z mięsa rosołowego - przepis

Ulubiona zupa Polaków

Łagodzi objawy przeziębienia i grypy, szybko stawia na nogi i rozgrzewa w pochmurne i chłodne dni. Rosół to prawdziwy hit weekendowych spotkań z rodziną. Nazwa zupy pochodzi od słowa rozsolić, które wiązało się ze sposobem konserwowania mięsa w czasach, kiedy lodówki jeszcze nie istniały. By składnik na dłużej zachował świeżość, należało najpierw porządnie natrzeć go solą, a przed gotowaniem rozsolić, czyli wypłukać w wodzie.

Wielbiciele rosołu chętnie zajadają się nim nie tylko w domach, ale także restauracjach. O popularności dania świadczy pierwsza pozycja w menu. Tradycyjna wersja potrawy z XVII wieku składała się głównie z warzyw i mięsa, choć nie brakowało w nim także licznych przypraw, m.in. pieprzu, rozmarynu czy gałki muszkatołowej. Nasi przodkowie zajadali się zupą podawaną z makaronem, ziemniakami lub lanymi kluseczkami.

Reklama

Sprawdź: Pyszne smarowidło do chleba z "Jaśka". Lepsze niż pasztet

Mięsa do rosołu - na jakie postawić?

Bazą esencjonalnego oraz odżywczego rosołu jest przede wszystkim wywar na bazie odpowiednio dobranego mięsa. Doświadczeni kucharze prześcigają się w dopieszczaniu opracowanych receptur, jednak pewne składowe pozostają niezmienne. Do zupy świetnie nadaje się m.in. drób, gęsina oraz wołowina.

Zdjęcie Resztki z rosołu wykorzystamy w innych przepisach / 123RF/PICSEL

Podczas wizyty w sklepie powinniśmy stawiać na tłuste kawałki, gdyż to właśnie one skrywają w sobie najwięcej smaku. Niepowtarzalny charakter zupy jest możliwy do uzyskania, jeśli postawimy na mieszankę mięs, a najlepiej drobiowego oraz wołowego. Kulinarne doznania smakowe na wyższym poziomie dostarczą także dodatki w postaci skrawków dziczyzny oraz odrobina cielęciny.

Sprawdź: Najlepsze smarowidło do chleba. Bogactwo witamin i smaku

Drobiowa pasta z mięsa rosołowego - przepis

Po gotowaniu rosołu najczęściej nie mamy pomysłu, jak wykorzystać pozostałe mięsa. Dobrym pomysłem będzie przygotowanie domowej pasty kanapkowej na bazie drobiu.

Składniki:

300 g mięsa z kurczaka z rosołu

4-5 suszonych pomidorów

3-4 łyżeczki oleju z suszonych pomidorów

3 ząbki czosnku

2 marchewki z rosołu

3 łyżeczki kremowego serka śmietankowego

2 małe ogórki konserwowe

posiekana garść natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

kromki ulubionego pieczywa

Przygotowanie:

Wymienione składniki wkładamy do kielicha blendera, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie miksujemy do momentu, aż uzyskamy gładką i jednolitą masę. Jeśli konsystencja wyjdzie zbyt gęsta, możemy dodać jeszcze jedną łyżeczkę oleju z suszonych pomidorów lub wzbogacić pastę o łyżkę majonezu. Kromki chleba nacieramy delikatnie oliwą i przypiekamy na patelni, w tosterze lub piekarniku. Gotowe grzanki smarujemy grubą warstwą pasty drobiowej. Smarowidło możemy podawać na tostach i kanapkach, a także wykorzystać jako dodatek do pokrojonych w słupki warzyw. Smacznego!

Sprawdź również:

Schab do chleba

Mielone w cebuli