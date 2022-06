Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków. Jak zrobić idealne?

Placki ziemniaczane to danie, które większości z nas niekoniecznie kojarzy się z latem - jemy je przez cały rok. Zapewne dlatego niektórzy zastanawiają się czasem, czy można jeść placki z młodych ziemniaków, a jeśli tak, to jak je przygotować. Znamy odpowiedź na to pytanie!

Zdjęcie Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków również się udają! / 123RF/PICSEL