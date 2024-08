Jak wybrać idealną kolbę kukurydzy?

Nawet najwięksi smakosze gotowanej kukurydzy często mogą mieć problem z wybraniem odpowiednich kolb w sklepie. Przyrządzanie starej, nieświeżej lub przechowywanej w nieodpowiednich warunkach skończy się wielką klapą i sporym niesmakiem. Na co zwrócić uwagę przy zakupie świeżych kolb kukurydzy? Zacznijmy od przyglądnięcia się liściom warzywa. Młode i niedawno zebrane będzie miało soczyście zielone liście, ściśle otulające kolbę. Powodem do niepokoju powinny być przesuszone oraz zżółknięte liście. To znak, że warzywo nie jest pierwszej świeżości.

Największym przysmakiem w kolbie kukurydzy są jej ziarna. Jak powinny wyglądać idealnie nadające się do zjedzenia? Zwróćmy uwagę na to, by były jasnożółte, jędrne oraz lśniące. Na ich powierzchni nie powinien się znaleźć nawet najmniejszy ślad pleśni lub uszkodzeń. Ważne, by ziarna były ułożone równomiernie na całej powierzchni warzywa, bez pustych przestrzeni. Następnym etapem oględzin będzie przyjrzenie się trzonowi kukurydzy. Powinien mieć wyraźny zielony kolor bez czarnych plam. Specjaliści zdecydowanie odradzają kupowanie kolb z przesuszonym czubkiem. Jeśli pomyślnie przejdziemy przez zakup idealnych warzyw, nadchodzi czas ich gotowania.

Jak długo powinno się gotować kukurydzę?

Najistotniejszą kwestią w przyrządzeniu smakowitej kolby kukurydzy wcale nie jest dobór dodatków, ale czas gotowania. Jak długo należy gotować kolbę kukurydzy? Zacznijmy od nalania wody do garnka i doprowadźmy ją do wrzenia. Do gotującej wody możemy włożyć kukurydzę i ponownie podgrzać do momentu pojawienia się bąbelków powietrza na powierzchni.

Obraną i oczyszczoną kukurydzę gotujemy 10-15 minut Canva Pro INTERIA.PL

Dopiero od tego momentu ustawiamy czas na ok. 10-15 minut. Odmierzanie zaczynamy dopiero od chwili ponownego zagotowania się wody. Pamiętajmy, że całkowita długość zależy od wielkości oraz ilości gotowanych w jednym czasie kolb kukurydzy. Zbyt krótkie lub za długie trzymanie kukurydzy w wodzie sprawi, że może wyjść niesmaczna, a cały wysiłek pójdzie na nic. Zdarza się, że mimo postępowania według instrukcji kukurydza wychodzi twarda. Co mogło pójść nie tak? Wina tkwi w jednym dodatku.

Czemu kukurydza po ugotowaniu jest twarda?

Opłukana i oczyszczona kukurydza czeka w misce, a woda w garnku powoli zaczyna się gotować. W tym momencie odruchowo sięgamy po pojemniczek z solą. Doświadczeni kucharze zdecydowanie odradzają solenie wody, w której będziemy gotować kukurydzę.



Dodatek soli sprawia, że kolba pozostanie twarda, a dodatkowo zmieni się jej tekstura i smak. Specjaliści doradzają, by zamiast soli użyć cukru. Na cztery kolby wystarczą ok. 1-2 płaskie łyżki. Woda doprawiona w ten sposób podbije naturalny smak warzywa. Ciekawym patentem na uzyskanie miękkiej i wyrazistej kukurydzy jest ugotowanie jej w wodzie z mlekiem. Jeśli zdecydujemy się na tę metodę, połączmy płyny w proporcji 1:1. Dobrym rozwiązaniem będzie wypróbowanie kilku metod. Dzięki temu sami zdecydujemy, która odpowiada nam najbardziej.

Przepis na gotowaną kukurydzę

Ugotowana w wodzie kukurydza to smakowita przekąska, ale także doskonały dodatek do dań głównych. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, by za każdym razem wychodziła idealnie miękka i dobrze doprawiona. Parującą kukurydzę najlepiej podać z porcją masła i solą. W takim wydaniu posmakuje nawet wybrednym.

Masło i sól podbiją smak gotowanej kolby kukurydzy Canva Pro INTERIA.PL

Składniki na gotowaną kukurydzę

2 świeże kukurydze w kolbach

1 łyżka cukru

szczypta soli

1-2 łyżeczki masła

Przygotowanie gotowanej kukurydzy

Kolby kukurydzy obieramy z liści oraz wystających włosków, a następnie dokładnie opłukujemy pod zimną i bieżącą wodą. Tak przygotowane możemy włożyć do garnka. Jeśli kolby są zbyt duże, by zmieścić się w naczyniu, przetnijmy je na pół. Najlepiej zrobić to za pomocą ostrego noża, który zagłębiamy w twardy rdzeń. Ściśle ułożone w garnku kolby zalewamy wrzątkiem. Pamiętajmy, by wlać jedynie taką ilość, która przykryje warzywa. Do garnka dosypujemy 1 łyżkę cukru. Kolby gotujemy na średnim ogniu pod przykryciem przez ok. 15 minut. Po ugotowaniu odcedzamy kolby kukurydzy z wody. Jeśli chcemy, by łatwiej się je jadło, możemy wbić patyczki do szaszłyków lub wykałaczki w środek rdzenia. Gotowane kolby kukurydzy doskonale smakują podane z wiórkami masła na wierzchu i obsypane solą oraz ulubionymi przyprawami. Smacznego!

Zmysłowe smaki: Jak gotować kukurydzę? Interia.tv

