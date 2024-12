Przepis na długowieczność. Prosta zupa podstawą diety stulatków z Sardynii

Dieta odgrywa kluczową rolę w osiąganiu długowieczności, co doskonale potwierdza historia rodziny Melis z Sardynii, która zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najdłużej żyjąca rodzina na świecie. Najstarszy członek rodu dożył 109 lat, a średnia wieku dziewięciorga rodzeństwa wynosi aż 95 lat. Co jest sekretem ich długowieczności? Tkwi on w zdrowych codziennych nawykach oraz diecie, której ważnym elementem jest tradycyjna, pożywna zupa - ulubione danie całej rodziny.