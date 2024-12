Kapusta z grochem to prosty przepis, a samo danie można jeść przez cały rok. Jednak najczęściej przypominamy sobie o nim w grudniu, ponieważ to jedno z tradycyjnych polskich dań wigilijnych. Większość osób przygotowuje danie w klasyczny sposób, niektórzy, posługując się jeszcze recepturami swoich prababek. Skorzystaj z naszych wskazówek, aby zachwycić swoich bliskich smakiem, przenoszącym do cudownych lat dzieciństwa.