Te dania wigilijne możesz przygotować kilka dni wcześniej. 24 grudnia będą smakować jeszcze lepiej

Mimo że wielu miłośników tradycyjnych, wigilijnych potraw, lepienie wigilijnych uszek czy pierogów tradycyjnie zostawia na 24 grudnia, przez natłok wielu innych obowiązków coraz częściej przygotuje się je nawet kilka tygodni wcześniej. Surowe wystarczy włożyć do zamrażarki, by potem w tej samej formie je ugotować i po kilku minutach cieszyć się ich doskonałym smakiem.

Pozostałe potrawy poleca się zrobić maksymalnie tydzień lub kilka dni wcześniej - z wyprzedzeniem można upiec pierniczki czy przygotować zakwas na barszcz. Za co natomiast wziąć się na trzy, dwa dni wcześniej, a co zostawić na przeddzień i dzień Wigilii? Rozplanuj rozsądnie swój przedświąteczny grafik kulinarny, a ze wszystkim idealnie się wyrobisz i będziesz mieć więcej czasu dla siebie.

Zdjęcie Aby w dniu Wigilii mieć więcej czasu, uszka i pierogi lepiej ulepić znacznie wcześniej i umieścić je w zamrażalniku / 123RF/PICSEL

Co można przygotować 3-2 dni przed Wigilią?

Bigos - 3-4 dni przed Wigilią

Aby bigos był wyśmienity, smaki połączonych w tej potrawie składników muszą się "przegryźć". Najlepiej smakował będzie więc odgrzany po około trzech dniach od ugotowania. Równie dobrze można też przygotować go jeszcze wcześniej i zamrozić.

Śledzie - 2-3 dni przed Wigilią

Na około 2-3 dni przed Wigilią można rozpocząć przygotowywanie śledzi w zalewach. W tym czasie zdążą nabrać odpowiedniego, głębokiego smaku. Na około trzy dni przed Wigilią warto przygotować przede wszystkim śledzie korzenne.

Kapusta z grzybami - 2 dni przed Wigilią

Przygotowanie kapusty wigilijnej z grzybami najlepiej zacząć już dwa dni przed świętami - w pierwszym suszone grzyby należy namoczyć, a dzień przez Wigilią dodać je do gotującej się kapusty. Ta potrawa po ostudzeniu powinna być przechowywana w lodówce - świeżość zachowuje nawet do tygodnia. Jeśli po tym czasie nie zostanie w całości zjedzona, zawsze można włożyć ją do zamrażalnika. Tam wytrzyma nawet do kilku tygodni.

Masa makowa - 2 dni przed Wigilią

Masę makową, która przyda się do kutii czy ciast można przygotować już dwa dni przed Wigilią. Przechowywana w lodówce po tym czasie będzie nadal doskonale smakować.

Keks - 2 dni przed Wigilią

Na około dwa dni przed świętami można również przygotować świąteczne wypieki - np. keksy z bakaliami. Po ostudzeniu trzeba zawinąć je w czystą ściereczkę i umieścić w chłodnym miejscu, gdzie mogą czekać do Bożego Narodzenia.

Zdjęcie Keks zachowa swoją świeżość, jeśli upieczesz go na dwa dni przed świętami / East News

Co można przygotować 1-2 dni przed Wigilią?

Zupa grzybowa - 2-1 dni przed Wigilią

Dzień, maksymalnie dwa przed Wigilią można rozpocząć gotowanie zupy grzybowej. Noc warto poświęcić na moczenie grzybów, a 23 grudnia można przystąpić już do przyrządzania wywaru. Na drugi dzień będzie jeszcze smaczniejsza i bardziej aromatyczna.

Zdjęcie Za gotowanie zupy grzybowej warto wziąć się nieco wcześniej / 123RF/PICSEL

Sałatka śledziowa - 2-1 dni przed Wigilią

Zanim przystąpisz do przygotowywania sałatki śledziowej pamiętaj, że śledzie najpierw musisz wymoczyć - co zajmie trochę czasu. Warto zabrać się więc za to na dwa dni przed Wigilią, by w przeddzień zrobić resztę. W lodówce smaki zdążą się przegryźć i podczas świąt smakować będzie wyśmienicie.

Sernik - 2-1 dni przed Wigilią

Sernik to jedno z ciast, które odpowiednio przechowywane nie traci zbyt szybko świeżości - możesz więc upiec go nawet dwa dni przed Bożym Narodzeniem. Co więcej po tym czasie stężeje i nabierze właściwego smaku oraz konsystencji.

Ryba po grecku - dzień przed Wigilią

Dzień przed Wigilią warto zabrać się za przyrządzanie smakołyku jakim jest ryba po grecku. Na drugi dzień będzie jeszcze smaczniejsza.

Zdjęcie Ryba po grecku przygotowana dzień przed Wigilią nabierze głębszego i bardziej wyrazistego smaku / East News

Barszcz czerwony na zakwasie - dzień przed Wigilią

W przededniu świąt z powodzeniem warto ugotować również kompot z suszu, a także barszcz czerwony na zakwasie. One również od czasu ugotowania potrzebują dodatkowego dnia, by nabrać jeszcze lepszego smaku oraz aromatu.

Co ugotować w dniu Wigilii?

Na 24 grudnia warto zostawić sobie przyrządzanie tych potraw, które najlepiej smakują bezpośrednio po ugotowaniu czy usmażeniu. Należy do nich oczywiście świąteczny karp czy inne ryby, gotowane ziemniaki, kasze, sosy oraz inne dodatki. W dzień Wigilii to także dobry moment na przyrządzenie sałatek.