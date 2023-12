Spis treści: 01 Jakie mięso do pulpetów?

02 Pulpety mielone z dodatkiem żurawiny - produkty

03 Wyborne pulpeciki - przepis

Jakie mięso do pulpetów?

Sekretem soczystych i pełnych smaku pulpetów jest wybór dość tłustego mięsa. To właśnie tłuszcz jest najlepszym nośnikiem smaku, który dodatkowo podbija dodane do potrawy przyprawy lub zioła. Znawcy kuchni doradzają, by podczas wizyty w sklepie mięsnym wybrać wieprzowinę lub wołowinę.

Dobrym rozwiązaniem będzie także pomieszanie obu rodzajów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by smaczne pulpety przygotować na bazie mięsa drobiowego. Zaleca się, by zmielić je z całą skórką, która delikatnie natłuści dość suchą strukturę. Alternatywnie warto wzbogacić masę na pulpety drobiowe odrobiną smalcu.

Reklama

Sprawdź: Zamiast kotletów mielonych delikatne pulpety - szybkie i proste

Pulpety mielone z dodatkiem żurawiny - produkty

Delikatne, miękkie i bez trudu rozpływające się w ustach kuleczki na bazie mięsa i licznych przypraw. Pulpety to doskonała alternatywa dla często podawanych kotletów mielonych. Dodatek słodko-kwaśnej żurawiny nadaje im ciekawego charakteru. Taka propozycja obiadowa posmakuje nie tylko dorosłym, ale także dzieciom.

Zdjęcie W kilka chwil wyczarujemy przepyszne pulpety / 123RF/PICSEL

Składniki na pulpety:

0,5 kg mięsa mielonego (np. wieprzowego lub wieprzowo-wołowego)

1 jajko

3 ząbki czosnku

1,2 l bulionu

2 łyżki mąki pszennej

żurawina w słoiczku

sól

pieprz

kminek

czosnek granulowany

zioła prowansalskie

olej roślinny

Sprawdź: Pulpety w sosie pomidorowym

Wyborne pulpeciki - przepis

Mięso mielone przekładamy do miski, a następnie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, wsypujemy wymienione przyprawy i wbijamy jajko. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, a następnie formujemy niewielkie pulpeciki. Smażymy z każdej strony na patelni z mocno rozgrzanym olejem. Kiedy pulpety się zarumienią, zalewamy je 2 szklankami bulionu, zabezpieczamy pokrywką i dusimy na niewielkim ogniu przez 15-20 minut. Pozostałą część bulionu mieszamy z dwiema łyżkami mąki, łączymy do momentu całkowitego rozpuszczenia się grudek i wlewamy na patelnię z klopsami. Danie podgrzewamy jeszcze przez 5-8 minut i wykładamy na talerz, dekorując kilkoma łyżkami żurawiny ze słoiczka. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić pulpety po koreańsku? Interia Kulinaria

Sprawdź również:

Kotlety belwederskie

Zapiekanka meksykańska